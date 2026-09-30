Знайомі образи набридають, а улюблена річ уже не здається такою цікавою, як раніше. Якщо тобі це знайомо, не поспішай відкладати шкірянку в шафу. Видання Cosmopolitan зібрало добірку цікавих луків зі шкірянками від fashion-інфлюенсерок.

Модні образи зі шкірянками на осінь-2026

Класичну шкірянку можна легко поєднати зі світлими джинсами для невимушеного осіннього образу. Лофери в тон куртці допоможуть об’єднати верх і низ, а замшева сумка додасть образу фактурності. Це простий варіант на кожен день, який не потребує складних стилістичних прийомів.

Образ зі шкірянкою / Фото з інстаграм-сторінки Inès Frassint

Для повсякденного образу шкірянку можна носити з білим лонгслівом і джинсами. Балетки зроблять образ легшим і жіночнішим, а бандана додасть йому невимушеного настрою. До того ж балетки вже складно назвати просто сезонним трендом – вони поступово стають класикою. Такий комплект підійде для прогулянки, зустрічі з друзями або справ у місті.



Образ зі шкірянкою / Фото з інстаграм-сторінки Nadiya Lyalko

Якщо хочеться по-новому обіграти звичну шкірянку, спробуй поєднати її з легінсами та замшевими туфлями. Сумка в тон легінсам зробить комплект ціліснішим, а невеликий капелюх pillbox стане цікавим акцентом.

Образ зі шкіряною курткою / Фото з інстаграм-сторінки Sofiya Pa

Ще один спосіб урізноманітнити звичну шкірянку – додати до неї вельветові штани. Ця фактура добре пасує до осіннього сезону, а гостроносе взуття зробить образ більш елегантним. Рукавички та окуляри-авіатори допоможуть розставити акценти в образі.

Образ зі шкірянкою / Фото з інстаграм-сторінки Nastya Burlaka

Шкірянка не обов'язково має бути частиною лише повсякденних образів. Спробуй поєднати її з атласним подовженим топом і чорними штанами. Контраст матової шкіри та гладкої атласної тканини зробить образ цікавішим, а лофери й окуляри-авіатори додадуть йому завершеності.

Образ зі шкірянкою / Фото з інстаграм-сторінки Ting Cao

Цікавіше обіграти шкірянку можна за допомогою картатої спідниці. Білий лонгслів стане нейтральною основою, а балетки врівноважать більш грубий верх. Завершити образ можна місткою сумкою-боулінгом – вона добре доповнить це осіннє поєднання та зробить його цікавішим.

Образ зі шкірянкою / Фото з інстаграм-сторінки Rebecca Olivia

Раніше ми розповідали, що вдягнути в дощ, щоб мати стильний вигляд.