Вы и не догадываетесь, но в вашем шкафу лежит главный аксессуар этой осени

Прохладные дни придут очень быстро, поверьте. И вот тогда на передний план вернутся аксессуары, способные мгновенно превратить самый простой базовый образ в стильный. Вы можете даже не догадываться, что в вашем шкафу лежит модное сокровище.

Главным фаворитом этого осеннего сезона становится элемент, который давно есть в шкафах многих модниц – шелковый шарф. Он снова вернулся на модные олимпы и переживает настоящую перезагрузку.

Стилисты советуют не ограничиваться одним классическим платком, а смело пополнять гардероб разными форматами: от компактных шейных платков до объемных шарфов и палантинов с яркими принтами.

Шелковый платок в коллекциях мировых дизайнеров

Межсезонные показы убедительно доказали: шелковый шарф – это настоящее универсальное сокровище современного гардероба. Дизайнеры отдают ему ключевые роли в своих аутфитах, а модные инфлюэнсеры, похоже, никогда с ним и не расставались.



Как носить шелковый платок с брюками / фото из инстаграммы

К примеру, Dries Van Noten и Versace предлагают носить роскошные юбки из шелкового твила, создающие эффект непринужденно завернутого вокруг тела большого шарфа, пишет Elle. В то же время, Dior, Pucci, Dolce & Gabbana и Zimmermann создают принтованные топы и выразительные платья в эстетике шелковых платков.

Если же вы предпочитаете проверенную классику, то обычный шелковый шарф с интересным узором станет самым простым способом добавить цвет, текстуру и шарм любому образу.

Как объединить шелковый шарф с осенним гардеробом

Его можно использовать вместо классического шарфа под верхнюю одежду. Завяжите небольшой шелковый шарф под воротник бежевого тренча, кашемирового пальто или заправьте под объемный свитер с V-образным вырезом. Это придаст текстуры и защитит от холодного ветра. Смотрите, как круто стилизовала платок блогерка Клаудия Морейра, которая буквально является амбассадоркой шелковых платков.



Как носить шелковый платок осенью / фото из инстаграма Клаудии Морейры

Клаудия также часто использует шелковый платок, чтобы создать самостоятельную блузку под брюки или юбки. Она легко закручивает вокруг тела, драпирует и получает новый стильный лук. Выходит: одна вещь – несколько образов. Если прохладно, то можно накинуть на плечи удлиненный жакет.



Кофточка из шелкового платка / фото из инстаграма Клаудии Морейры

Шелковый платок подойдет как для оформления сумки, так и создания отдельного аксессуара, который можно смело носить хоть с каблуками и элегантным платьем, хоть с кроссовками или мюлями теплыми осенними днями.



Сумка из шелкового платка / фото из инстаграма Клаудии Морейры

Конечно же, шелковый платок может быть и удачным дополнением в виде аксессуара. К примеру, вы можете использовать его как шарф, бант, повязку на голову, пояс или даже как браслет.



Как носить шелковый платок в виде банта / фото из инстаграма Клаудии Морейры

Как стильно носить шелковый платок: смотрите видео

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