Стилисты отмечают активное возвращение моды к аутентичному стилю heritage, винтажу и геометрическим орнаментам. Главным неожиданным хитом гардероба стали носки с узором "аргайл", которые долгое время ассоциировались с классическим дедушкиным гардеробом.

Модные инфлюенсерки все чаще выбирают носки в ромбы для повседневных нарядов. Этот некогда консервативный аксессуар для загородного гольфа стремительно превратился в акцентный элемент современных женских образов, пишет Vogue Spain.



Носки с ромбовым узором в сочетании с лоферами / Фото Argyle Socks

Культовый геометрический узор "аргайл" состоит из перекрещивающихся диагональных линий и контрастных ромбов. Свое историческое происхождение узор ведет от традиционного тартана шотландского клана Кэмпбелл, а мировую популярность он обрел благодаря герцогу Виндзорскому и модному дому Pringle.



Носки с узором "аргайл" с лоферами и джинсами / Фото с Pinterest

Стилисты советуют носить такие носки чуть выше лодыжки или натягивать их чуть ниже колена. Их сочетают с классическими кожаными лоферами, минималистичными балетками, ботинками или обувью на высокой платформе.

Образ с носками в стиле "аргайл": смотрите фото

Лучше всего аргайл смотрится в сочетании с короткими юбками, шерстяными бермудами и платьями свободного кроя, которые оставляют открытой линию ног. Чем цветовая гамма самих носков более насыщенная, тем выразительнее становится контраст с базовым монохромным нарядом.



Носки с ромбами в тренде / Фото Argyle Socks

Носки с узором "аргайл" прекрасно сочетаются с различными принтами: геометрическими, флористическими, анималистическими. Эта деталь гардероба может перекликаться с другими вещами в одном образе.

Традиционный британский орнамент завоевал не только аксессуары, но и зимний верхний слой одежды. Свитеры с принтом "аргайл" уже сейчас активно носят модницы.