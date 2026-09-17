Памела Андерсон запустила тренд на размытый френч: вам стоит это попробовать

Классический французский маникюр продолжает обретать современные интерпретации, становясь главным фаворитом бьюти-икон. Недавно актриса Памела Андерсон продемонстрировала новый тренд – размытый френч, который идеально подчеркивает естественную красоту и концепцию сдержанной роскоши.

В мире нейл-арта классический френч уже давно считается идеальным базовым покрытием, однако мастера красоты постоянно переосмысливают его и предлагают новые вариации. На этот раз волну восторга вызвала актриса Памела Андерсон, которая запустила тренд на концептуальный размытый французский маникюр.

Размытый френч в тренде: что это такое

Новая вариация представляет собой мягкую трансформацию традиционного дизайна, сочетая в себе эстетику молочных ногтей и нежные кремовые кончики. Вместо четкого контраста между ярко-белой линией улыбки френча и плотной розовой базой используется полупрозрачная молочно-нюдовая основа и размытый край.

Благодаря отсутствию резких границ создается эффект, что это ваши натуральные ногти, только лучше. Такое покрытие выглядит очень аккуратно и элегантно и легко сочетается с любым гардеробом.

Как воссоздать изысканный дизайн дома

Чтобы самостоятельно создать нежный эффект размытости, следуйте нескольким простым шагам:

Нанесите полупрозрачный бледно-розовый или молочный лак в качестве основы для создания ухоженного фона. Для кончиков используйте естественный молочно-белый оттенок с мягкой растушевкой, избегая сильного контраста. Выберите форму ногтей "мягкий квадрат" для непринужденного вида или "круглый миндаль" для визуального удлинения пальцев.

При создании маникюра ключевым моментом является качественная подготовка ногтевой пластины и уход за кутикулой. Регулярное увлажнение маслом и кремом для рук позволит добиться безупречного вида без шелушения.



Модный френч с размытой улыбкой / Фото из инстаграма Saras nail fun

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