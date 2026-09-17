У світі нейл-арту класичний френч давно має статус бездоганного базового покриття, однак б'юті-майстри постійно переосмислюють його та пропонують нові варіації. Цього разу хвилю захоплення викликала актриса Памела Андерсон, яка запустила тренд на концептуальний розмитий французький манікюр.
Розмитий френч у тренді: що це таке
Нова варіація є м'якою трансформацією традиційного дизайну, поєднуючи в собі естетику молочних нігтів та легкі кремові кінчики. Замість чіткого контрасту між яскраво-білою лінією посмішки френча та щільною рожевою базою використовується напівпрозора молочно-нюдова основа та розмитий край.
Завдяки відсутності різких меж виникає ефект, що це ваші натуральні нігті, тільки краще. Таке покриття має дуже охайний та елегантний вигляд й легко адаптується до будь-якого гардероба.
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Як відтворити вишуканий дизайн удома
Щоб створити ніжний ефект розмитості самостійно, дотримуйтеся кількох простих кроків:
- Нанесіть напівпрозорий блідо-рожевий або молочний лак як основу для створення доглянутого базису.
- Для кінчиків використайте природний молочно-білий відтінок з м'яким розтушовуванням, уникаючи високої контрастності.
- Оберіть форму нігтів м'який квадрат для невимушеного вигляду або круглий мигдаль для візуального видовження пальців.
Під час створення манікюру ключовим моментом є якісна підготовка нігтьової пластини та догляд за кутикулою. Регулярне зволоження олією та кремом для рук дозволить досягти бездоганного вигляду без лущення.
Модний френч з розмитою посмішкою / Фото з інстаграму Saras nail fun
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