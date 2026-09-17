В мире нейл-арта классический френч уже давно считается идеальным базовым покрытием, однако мастера красоты постоянно переосмысливают его и предлагают новые вариации. На этот раз волну восторга вызвала актриса Памела Андерсон, которая запустила тренд на концептуальный размытый французский маникюр.

Размытый френч в тренде: что это такое

Новая вариация представляет собой мягкую трансформацию традиционного дизайна, сочетая в себе эстетику молочных ногтей и нежные кремовые кончики. Вместо четкого контраста между ярко-белой линией улыбки френча и плотной розовой базой используется полупрозрачная молочно-нюдовая основа и размытый край.

Благодаря отсутствию резких границ создается эффект, что это ваши натуральные ногти, только лучше. Такое покрытие выглядит очень аккуратно и элегантно и легко сочетается с любым гардеробом.

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Как воссоздать изысканный дизайн дома

Чтобы самостоятельно создать нежный эффект размытости, следуйте нескольким простым шагам:

  1. Нанесите полупрозрачный бледно-розовый или молочный лак в качестве основы для создания ухоженного фона.
  2. Для кончиков используйте естественный молочно-белый оттенок с мягкой растушевкой, избегая сильного контраста.
  3. Выберите форму ногтей "мягкий квадрат" для непринужденного вида или "круглый миндаль" для визуального удлинения пальцев.

При создании маникюра ключевым моментом является качественная подготовка ногтевой пластины и уход за кутикулой. Регулярное увлажнение маслом и кремом для рук позволит добиться безупречного вида без шелушения.


Модный френч с размытой улыбкой / Фото из инстаграма Saras nail fun

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