Без грамма косметики: Памела Андерсон затмила всех на красной дорожке в Венеции

Памела Андерсон вновь привлекла к себе всеобщее внимание на Венецианском кинофестивале. 9 сентября звезда вышла на красную дорожку в ярком желтом платье перед премьерным показом своего нового фильма Place to Be.

Для этого торжественного события актриса выбрала кутюрное платье из весенней коллекции 2019 года от известного бренда Carolina Herrera. Тяжелый и в то же время нежный сатин теплого солнечного цвета красиво выделялся на фоне красной дорожки, пишет издание W Magazine. Ткань эффектно переливалась под вспышками сотен фотокамер и подчеркивала каждое движение звезды.

Памела Андерсон на Венецианском кинофестивале 2026

Платье Памелы полностью обнажило ее плечи и ключицы, а плавный овальный вырез на груди придал силуэту четкую форму. Особое внимание привлекли пышные объемные рукава наряда. У запястий их аккуратно перехватывает ткань, а края ниспадают пышными легкими воланами. Сзади платья раскинулся длинный атласный шлейф, поэтому вся походка актрисы выглядела величественно и по-настоящему по-королевски.

Андерсон тщательно продумала каждую мелочь своего выхода. На шею она надела роскошное колье с бриллиантами, которое сверкало в лучах вечернего солнца. Из-под подола платья выглядывали белые туфли на каблуках с заостренным носком. Светлые волосы Памела уложила в высокую элегантную прическу с мягкой ретро-волной у лба в духе "золотого века" классического Голливуда.

Образ Памелы Андерсон на Венецианском кинофестивале 2026 / Фото Getty Images

В то же время актриса осталась верна своему главному правилу последних лет и полностью отказалась от яркого макияжа. Ее уверенное поведение показало всему миру, что естественная красота и смелость быть собой украшают женщину лучше любого макияжа.

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