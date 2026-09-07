Горький шоколад, теплая кожа и темная слива: 6 парфюмов, которые модницы выбирают этой осенью

С наступлением первых холодов женщины традиционно убирают легкие летние цитрусовые ароматы на дальнюю полку. Зато модницы начинают искать более теплые духи, которые точно согреют в осенний дождливый день.

Этой осенью на смену прохладным свежим ароматам приходят совсем другие запахи. Подробнее об этом – читайте в материале 24 Канала.

Трендовые духи на осень 2026

Парфюмерные тренды этой осени наполнены нотами горького шоколада, крепкого кофе и выдержанного алкоголя. Прекрасным примером такого сочетания является флакон Jazz Club от Maison Margiela. Он пахнет дорогим ромом, сухими табачными листьями и пряностями, поэтому идеально подходит для вечерних прогулок по городу.

Jazz Club от Maison Margiela – идеальный парфюм на осень / Фото Pinterest

В то же время тем, кто любит сладкие духи, точно понравится Velvet Tonka от BDK Parfums. В нем чувствуется приятный аромат жареного миндаля, легкая пудра и благородное дерево.

Velvet Tonka от BDK Parfums – какие духи выбрать осенью / Фото Pinterest

Еще одна большая осенняя любовь женщин – насыщенные темные фрукты, где главное место занимает спелая слива. Она звучит глубоко, немного терпко и даже напоминает хорошее вино. В новинке Valentino Donna Born in Roma Purple Melancholia сочная слива сочетается с восточными смолами, поэтому аромат получается загадочным и очень женственным.

Valentino Donna Born in Roma Purple Melancholia / Фото с сайта MAKEUP.UA

Если же вы хотите ощущать на себе запах мягкой замши, обратите внимание на Falcon Leather от марки Matiere Premiere. Он окутывает теплом точно так же, как любимая кожаная куртка.

Falcon Leather от Matiere Premiere / Фото Pinterest

Для поклонниц сдержанного делового стиля идеальным выбором остается чистое дерево. Знаменитый Oud Wood от Tom Ford придаст вам уверенности благодаря нотам кардамона, сухого кедра и дыма.

Oud Wood от Tom Ford / Фото с официального сайта Tom Ford

А если вам хочется совсем тихого, почти незаметного аромата, мастера советуют новинки вроде Freedom Musk Santal 34 от Kayali. Здесь мускус сливается с кожей, пахнет нежным сандалом и создает ощущение домашнего уюта.

Freedom Musk Santal 34 от Kayali / Фото Pinterest

Ранее мы рассказывали о духах с ароматом банана, которые удивят каждого.