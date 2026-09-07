Цієї осені на зміну прохолодним свіжим ароматам приходять зовсім інші запахи. Про це детальніше – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Трендові парфуми на осінь 2026

Парфумерні тренди цієї осені захопили ноти гіркого шоколаду, міцної кави та витриманого алкоголю. Чудовим прикладом такого поєднання є флакон Jazz Club від Maison Margiela. Він пахне дорогим ромом, сухим тютюновим листям і прянощами, тому ідеально пасує до вечірніх прогулянок містом.

Jazz Club від Maison Margiela – ідеальний парфум на осінь / Фото Pinterest

Водночас тим, хто полюбляє солодкі парфуми, точно сподобається Velvet Tonka від BDK Parfums. Там відчувається приємний смажений мигдаль, легка пудра та шляхетне дерево.

Velvet Tonka від BDK Parfums – які парфуми обрати восени / Фото Pinterest

Ще одна велика осіння любов жінок – густі темні фрукти, де головне місце посідає стигла слива. Вона звучить глибоко, трохи терпко і навіть нагадує добре вино. У новинці Valentino Donna Born in Roma Purple Melancholia соковита слива поєднується зі східними смолами, тому аромат виходить загадковим і дуже жіночним.

Valentino Donna Born in Roma Purple Melancholia / Фото з сайту MAKEUP.UA

Якщо ж ви хочете відчувати на собі запах м'якої замші, зверніть увагу на Falcon Leather від марки Matiere Premiere. Він огортає теплом точно так само, як улюблена шкіряна куртка.

Falcon Leather від Matiere Premiere / Фото Pinterest

Для шанувальниць стриманого ділового стилю ідеальним вибором залишається чисте дерево. Відомий Oud Wood від Tom Ford додасть вам впевненості завдяки нотам кардамону, сухого кедра та диму.

Oud Wood від Tom Ford / Фото з офіційного сайту Tom Ford

А якщо вам хочеться зовсім тихого, майже непомітного запаху, майстри радять новинки на зразок Freedom Musk Santal 34 від Kayali. Тут мускус зливається зі шкірою, пахне ніжним сандалом і створює відчуття домашнього затишку.

Freedom Musk Santal 34 від Kayali / Фото Pinterest

Раніше ми розповідали про парфуми з ароматом банана, які здивують кожного.