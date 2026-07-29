Парфумери навчилися поєднувати цей фрукт із прянощами, випічкою та тропічними квітами. Про це детальніше – пише видання Cosmopolitan.

BORNTOSTANDOUT – Nanatopia

Один з найпровокаційніших і найглибших ароматів у цій добірці, створений відомим парфумером Алексом Лі. З першого подиху аромат огортає міцним темним ромом, дрібкою гострої кориці та запашним мускатним горіхом. У серці композиції розкривається стиглий банан у поєднанні з тягучою карамеллю та несподіваною нотою теплого, щойно випеченого хліба. Глибока деревна база з бобів тонка та сухої, трохи димної нагармоти робить Nanatopia неймовірно вишуканим і шлейфовим парфумом. Цей аромат ідеально підійде для прохолодних літніх вечорів або гучних вечірок просто неба.

BORNTOSTANDOUT – Nanatopia / Фото з офіційного сайту бренду

Lattafa – Eclaire Banoffi

Це ідеальний варіант для тих, хто не уявляє літо без солодких ароматів. Назва парфуму говорить сама за себе, адже він повністю відтворює атмосферу знаменитого англійського бананового торта "Баноффі". Композиція стартує яскравим дуетом стиглого банана та густого карамельного "дульсе-де-лече". Далі аромат стає ще ніжнішим завдяки серцю зі збитого ванільного крему. База ж залишає затишний шлейф з хрусткого пісочного печива, шляхетного праліне та м'якого мускусу. Цей парфум звучить неймовірно апетитно та підіймає настрій усім навколо з першої секунди.

Lattafa – Eclaire Banoffi / Фото з офіційного сайту бренду

Kayali – Maui in a Bottle Sweet Banana | 37

На відміну від важких десертних композицій, ця новинка звучить легко, повітряно та свіжо. У верхніх нотах банан поєднується з соковитою хрусткою грушею. Водночас у серці парфуму екзотичний кокос переплітається з витонченим, прохолодним жасмином. М'яка шлейфова база з вершкового сандалу та затишної ванілі створює відчуття зігрітої сонцем шкіри після купання в океані. Це ідеальний денний варіант для спекотних літніх днів і прогулянок біля водойми.

Kayali – Maui in a Bottle Sweet Banana | 37 / Фото з офіційного сайту бренду

Juliette Has A Gun – Banana Rush

Верхній акорд аромату здивує вас цікавим поєднанням солодкого банана та сонячного кленового сиропу. Далі композиція розкривається розкішним квітковим букетом із п'янкої плюмерії та ніжного кокоса. Тепла база з класичного дуету ванілі та сандалу робить цей парфум дуже м'яким і привабливим протягом усього дня.

Juliette Has A Gun – Banana Rush / Фото з офіційного сайту бренду

Парфуми з нотою бергамоту також ідеально розкриваються саме в спекотні дні й дарують відчуття витонченої розкоші.