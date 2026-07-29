Парфюмеры научились сочетать этот фрукт с пряностями, выпечкой и тропическими цветами. Об этом подробнее – пишет издание Cosmopolitan.

BORNTOSTANDOUT – Nanatopia

Один из самых провокационных и глубоких ароматов в этой подборке, созданный известным парфюмером Алексом Ли. Аромат окутывает крепким темным ромом, щепоткой острой корицы и душистым мускатным орехом. В сердце композиции раскрывается спелый банан в сочетании с тягучей карамелью и неожиданной нотой теплого, только что испеченного хлеба. Глубокая древесная база из бобов тонка и сухой, чуть дымящейся нагармоты делает Nanatopia невероятно изысканным и шлейфовым парфюмом. Этот аромат идеально подойдет для прохладных летних вечеров или громких вечеринок под открытым небом.

BORNTOSTANDOUT – Nanatopia / Фото с официального сайта бренда

Lattafa – Eclaire Banoffi

Это идеальный вариант для тех, кто не представляет лето без сладких ароматов. Название духов говорит само за себя, ведь он полностью воспроизводит атмосферу знаменитого английского бананового торта "Баноффи". Композиция стартует ярким дуэтом спелого банана и густого карамельного "дульсе-де-лече". Дальше аромат становится еще более нежным благодаря сердцу из взбитого ванильного крема. База же оставляет уютный шлейф из хрустящего песочного печенья, благородного пралине и мягкого мускуса. Этот аромат звучит невероятно аппетитно и поднимает настроение всем вокруг с первой секунды.

Lattafa – Eclaire Banoffi / Фото с официального сайта бренда

Kayali – Maui in a Bottle Sweet Banana | 37

В отличие от тяжелых десертных композиций эта новинка звучит легко, воздушно и свежо. В верхних нотах банан сочетается с сочной хрустящей грушей. В то же время в сердце парфюма экзотический кокос переплетается с изящным, прохладным жасмином. Мягкая шлейфовая база из сливочного сандала и уютной ванили создает ощущение согретой солнцем кожи после купания в океане. Это идеальный дневной вариант для жарких летних дней и прогулок у водоема.

Kayali – Maui in a Bottle Sweet Banana | 37 / Фото з офіційного сайту бренду

Juliette Has A Gun – Banana Rush

Верхний аккорд аромата удивит вас интересным сочетанием сладкого банана и солнечного кленового сиропа. Далее композиция раскрывается роскошным цветочным букетом из пьянящей плюмерии и нежного кокоса. Теплая база из классического дуэта ванили и сандала делает этот аромат очень мягким и привлекательным в течение всего дня.

Juliette Has A Gun – Banana Rush / Фото с официального сайта бренда

Духи с нотой бергамота также идеально раскрываются именно в жаркие дни и дарят ощущение утонченной роскоши.