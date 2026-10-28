Кендалл Дженнер, Белла Хадид, Дрейк и другие звезды выбирают этот элемент гардероба: главный тренд осени

Уютное пончо возвращается в гардеробы мировых звезд, становясь самым желанным элементом прохладного сезона. Сочетание мягкого трикотажа и игривой бахромы создает роскошный многослойный образ, который легко воплотить в повседневной жизни.

Рэпер Дрейк показал безупречный осенний наряд во время празднования своего 40-летия в уютном итальянском ресторане на Манхэттене, пишет InStyle. Музыкант сделал ставку на бежевое трикотажное пончо с бахромой, дополнив его базовым черным лонгсливом и свободными кожаными штанами. Такой звездный выход в очередной раз доказал, что уютные кейпы выглядят статусно и современно.

Дрейк в коричневом пончо: смотрите видео

Пончо уже давно пришлось по душе звездным модницам, среди которых Кендалл Дженнер, Дженнифер Лопес, Кейт Мосс, Белла Хадид. Сегодня пончо и динамичная бахрома стали двумя самыми горячими осенними трендами, а их сочетание "два в одном" считается безусловным хитом сезона. Свободный крой дарит максимальную свободу движений, защищает от прохладного ветра и придает образу богемного шика.

Кендалл Дженнер в тонком пончо: смотрите фото



Пончо с черными штанами на осень / Фото с Pinterest

С чем и как носить модное пончо

Чтобы не перегрузить силуэт объемной вязкой, стилисты советуют соблюдать баланс пропорций. Вот с чем можно стильно сочетать пончо этой осенью:

с кожаными штанами или джинсами-клеш: удачный прием, позаимствованный у Дрейка, где гладкая фактура кожи контрастирует с мягкой пряжей, а расклешенные джинсы с высокой талией визуально удлиняют ноги;

удачный прием, позаимствованный у Дрейка, где гладкая фактура кожи контрастирует с мягкой пряжей, а расклешенные джинсы с высокой талией визуально удлиняют ноги; с трикотажным макси-платьем: лаконичное платье прямого кроя в сочетании с пончо и высокими сапогами создает изысканный ансамбль в стиле old money для прогулок или офиса;

лаконичное платье прямого кроя в сочетании с пончо и высокими сапогами создает изысканный ансамбль в стиле old money для прогулок или офиса; с облегающим боди или водолазкой: поскольку пончо имеет свободные края, тонкий базовый слой сохранит четкость линий и обеспечит надежную теплоизоляцию.



Осенний образ с пончо / Фото с Pinterest



Пончо из замши с бахромой / Фото с Pinterest

А чтобы гармонично дополнить свой демисезонный гардероб другими удобными новинками, ловите наш гид по самым модным свитерам сезона.