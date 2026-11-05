Как защитить длинные волосы от ветра и мороза: попробуйте эту модную прическу

Осенью и зимой сильный ветер, мороз и холодный воздух могут негативно сказываться на состоянии волос. Поэтому в этот период особенно актуальны прически, которые не только выглядят стильно, но и помогают защитить длину от непогоды. Такую укладку полюбили модницы в 2026 году. Она позволяет поэкспериментировать с внешностью и создать иллюзию короткой стрижки, не прибегая к кардинальным изменениям.

Речь идет об Olsen Tuck – прическе, вдохновленной стилем сестер Олсен, основательниц модного бренда The Row. Она проста в исполнении, не требует много времени и помогает по-новому уложить длинные волосы, как пишет NSS G-Club.

Особенность укладки заключается в том, что длинные волосы прячут под воротник свитера, шарф или верхнюю одежду. В результате создается иллюзия короткой стрижки боб, хотя длина волос остается прежней.

Прическа Olsen Tuck / Фото с инстаграма griotte.edit

В отличие от привычного способа просто заправить волосы под свитер, для Olsen Tuck понадобится несколько маленьких резинок. Они помогут зафиксировать пряди, чтобы прическа выглядела аккуратно и лучше держала форму.

Как сделать прическу Olsen Tuck на длинных волосах

Сначала тщательно расчешите волосы, чтобы распутать пряди. После этого нанесите на длину сыворотку против пушистости. Она поможет сделать волосы более гладкими и послушными.

Для самой укладки разделите волосы на три части и соберите каждую в небольшой хвостик. Старайтесь расположить их примерно на одинаковом расстоянии друг от друга. Затем спрячьте хвостики под свитер или тренч, который вы выбрали для образа. Так волосы останутся на месте, а прическа будет выглядеть аккуратно.

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