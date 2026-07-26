Только через несколько минут: как сделать главную прическу этим летом без поездки на море

Мировые подиумы и модные эксперты уже определили главную прическу этого летнего сезона. Сейчас модный мир массово восхищается непринужденной легкостью и фактурными прядями, создающими расслабленный и в то же время изысканный образ.

Речь идет о прическе, которая называется "волосы русалки" или mermaid hair. О ней подробнее – рассказало издание Vogue.

Главная прическа лета 2026 года

Чтобы повторить такую стильную прическу, совсем необязательно уезжать на побережье моря. При наличии правильных инструментов и нескольких простых лайфхаков, ее легко сделать дома.

Так, вашими главными помощниками во время стилизации станут солевой спрей и тройная плойка, формирующая локоны. Ключевая особенность этой укладки заключается в отсутствии объема у корней и легкой волнистой текстуре по всей длине волос.

Этот стиль существенно отличается от классических пляжных волн. Если раньше девушки накручивали пряди на обычную плойку или выравниватель для создания спиралей, то теперь стилисты советуют делать именно плоское S-образное движение. Благодаря этому волосы сохраняют максимально непринужденный, изысканный и естественный вид в течение всего дня.

Такая текстурная укладка отлично подходит для жарких летних дней, вечерних прогулок и праздничных событий. Она подчеркивает естественную красоту волос, придает легкое романтическое настроение и не требует многих часов перед зеркалом. Именно за простоту создания и удивительный результат эта прическа получила миллионы поклонниц по всему миру.

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