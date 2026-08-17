Стильные и элегантные: 4 идеи причесок ко Дню Независимости

День Независимости – отличный повод добавить в свой повседневный образ немного праздничного настроения, изящества и национального колорита. И если с выбором наряда все может быть относительно понятно, то прическа часто становится тем самым финальным штрихом, который делает образ завершенным.

Современная праздничная укладка вовсе не обязательно должна быть сложной или занимать несколько часов в салоне. Наоборот, в тренде – легкость, естественная текстура и деликатное сочетание традиционных элементов с современными бьюти-трендами. Редакция 24 Канала уже рассказала, в чем можно отпраздновать День Независимости, а теперь предлагаем вам варианты причесок, которые подойдут как к классической вышиванке, так и к современному лаконичному костюму.

4 идеи причесок для праздничного образа

Текстурный низкий пучок с шелковой лентой. Классический низкий узел или собранный пучок – это, прежде всего, элегантность. Чтобы придать прическе праздничный настрой, выпустите несколько мягких прядей у лица, а сам пучок перевяжите шелковой лентой. Это добавит образу легкого романтизма и непринужденности.



Прическа на День Независимости с низким пучком / фото из инстаграма

"Мальвинка" с косичками или прядями у лица. Идеальный вариант для тех, кто любит носить волосы распущенными. Соберите верхнюю часть волос в хвостик, а вдоль лица заплетите две тонкие, почти невесомые косички. Вместо косичек можно оставить элегантные пряди. Такая прическа открывает лицо, визуально добавляет объема и великолепно смотрится как на прямых волосах, так и на легких пляжных волнах.



Прически на День Независимости с распущенными волосами / фото из инстаграма

Объемная коса-колосок с декором. Плетение – это вечная этно-классика, которая в этом сезоне получила новое прочтение. Вместо тугой гладкой косы отдайте предпочтение объемной, слегка распущенной косичке или вывернутой французской косе. В плетение можно добавить лаконичные металлические шпильки, бисерные нитки или минималистичные сухоцветы.



Косички с декором – прически на День Независимости / фото из инстаграма

Голливудские волны с украшениями. Если вы предпочитаете максимальную простоту, то сделайте ставку на аккуратную укладку мягкими волнами. Главным акцентом здесь станут аксессуары: вышитый ободок, украшения из бисера, веночек из цветов или массивная заколка с одной стороны. Это позволяет без труда расставить правильные акценты.



Распущенные волосы с локонами и ободком / фото из инстаграма

Ко Дню Независимости еще можно успеть сделать стрижку. А если не хотите кардинально менять имидж, то можете начать с модных вариантов челок.