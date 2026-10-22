Шапка больше не испортит ваш образ: 3 идеальных прически для холодной зимы

Зимний сезон часто становится настоящим испытанием для женской красоты. Когда наступают холода, мы каждый день задумываемся, как сохранить идеальный вид волос после того, как снимаем теплый головной убор.

Большинство девушек просто оставляют пряди распущенными или хаотично прячут их под ткань. Такие действия неизбежно приводят к потере объема, сильной электризации и заломам, пишет издание Cosmopolitan.

Впрочем, зима совершенно не требует отказываться от стиля ради тепла и комфорта. Стилисты предлагают универсальные и очень элегантные варианты укладок, которые прекрасно выдерживают контакт с шапками и объемными шарфами.

Идеальные прически, которые можно носить под шапкой зимой

Правильный выбор укладки позволяет снять головной убор в помещении и мгновенно привлечь восхищенные взгляды. Одним из самых удобных вариантов парикмахеры по праву называют низкий пучок. Эта элегантная классика спасает ситуацию, когда вы стремитесь создать строгий, но в то же время чрезвычайно нежный образ.

Чтобы создать такую красоту, достаточно собрать волосы внизу на затылке, скрутить их в легкий жгут и закрепить невидимками или мягкой шелковой резинкой. Главное преимущество этого варианта заключается в том, что шапка совсем не давит на собранные пряди. Шпильки надежно удерживают их внизу, поэтому локоны не теряют форму и сохраняют свою исходную текстуру. Если перед созданием пучка вы нанесете немного текстурирующего спрея, то после распускания получите великолепные легкие волны.

Идеальная прическа на зиму / Фото Pinterest

Не менее эффектно и максимально практично выглядит классический низкий хвост. Многие женщины недооценивают эту прическу, считая ее слишком простой, однако именно лаконичность делает ее настоящим хитом зимнего сезона. Чтобы хвост выглядел стильно, оберните основу тонкой прядью собственных волос и спрячьте резинку.

Под теплой вязаной шапкой такая укладка абсолютно не деформируется. К тому же пряди сохраняют гладкость, не спутываются от ветра и не трутся о жесткий воротник верхней одежды. Это существенно снижает риск повреждения кончиков. Для дополнительного зеркального блеска специалисты советуют наносить на длину каплю питательного масла.

Низкий хвост – прическа, которую можно носить под шапкой / Фото из инстаграма @chuhriy_studio

Третьим бесспорным фаворитом для морозных дней остается коса. Мастера придумали множество вариантов ее исполнения. Коса идеально сочетается с любым фасоном зимнего аксессуара. Она прочно удерживает каждый волосок на месте, что предотвращает неприятную электризацию и спутывание волос.

Даже если холодный ветер немного растрепает плетение во время прогулки по заснеженным улицам, это лишь придаст вашему образу модный сейчас эффект легкой естественной небрежности. Когда вы расплетете косу вечером, то приятно удивитесь объемным локонам, которые получаются без использования вредных горячих стайлеров.

Прическа "коса" / Фото Pinterest

В связи с отключениями света в Украине многие женщины пытаются адаптировать свой уход за красотой к изменениям. Именно поэтому важно знать, как можно высушить волосы без фена.