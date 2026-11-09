Сальма Хайек очаровала платьем в вечном оттенке: идея для Нового года

Сезон зимних праздников приближается, так что самое время подобрать безупречный наряд для главной ночи года. Сальма Хайек продемонстрировала потрясающий пример праздничного стиля в цвете, который не подвластен времени и трендам.

Голливудская звезда Сальма Хайек появилась на 15-м ежегодном гала-вечере LACMA Art+Film Gala в Лос-Анджелесе вместе со своим мужем Франсуа-Анри Пино, пишет WWD. Для торжественного мероприятия актриса выбрала платье от Gucci в насыщенном малиново-красном оттенке, который никогда не теряет актуальности.



Сальма Хайек продемонстрировала красное вечернее платье с блеском / Getty Images

Наряд украшен миниатюрными сверкающими пайетками, создающими изящное мерцание. Асимметричный вырез на одно плечо, деликатная драпировка на лифе и силуэт-колонна до самого пола безупречно подчеркнули фигуру звезды.

Сальма Хайек в красном платье в пол: смотрите видео

Свой выход актриса дополнила массивным кольцом с бриллиантом и атласным клатчем в тон платью. Такой наряд в насыщенном красном цвете станет отличной идеей для встречи Нового года для тех, кто стремится выглядеть изысканно и элегантно.

Для мира шоу-бизнеса гала-вечер Музея искусств округа Лос-Анджелес (LACMA Art+Film Gala) – это не просто благотворительное мероприятие, а еще одна идеальная возможность для звезд первой величины продемонстрировать кутюрные наряды, изысканные украшения и самые горячие модные тренды. Это событие часто называют "западнопобережным Met Gala", ведь красная дорожка здесь поражает своим размахом, концентрацией стиля и обилием бриллиантов.

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