Сандра Баллок поразила роскошным образом и показала, как носить леопардовый принт после 60 лет

Леопардовый принт давно стал вечной классикой, которая никогда не выходит из моды, но требует грамотного подхода. Главное – научиться правильно его носить, чтобы образ выглядел элегантно и дорого.

Эффектный выход голливудской звезды Сандры Баллок стал лучшим доказательством того, что этот принт идеально подходит женщинам старше 60 лет. Появление актрисы на красной дорожке в очередной раз подтвердило: возраст – это не повод отказываться от смелых и выразительных анималистических узоров.

Леопардовая роскошь на красной дорожке

Поводом для громкого появления звезды стала европейская премьера фильма "Практическая магия 2" (Practical Magic 2), которая состоялась в лондонском кинотеатре Odeon Luxe Leicester Square. 62-летняя лауреатка "Оскара" привлекла к себе внимание всех фотографов, выбрав роскошное вечернее платье от бренда Givenchy из осенней коллекции 2026 года. Главная изюминка образа – большой леопардовый принт и драпировка.

Сандра Баллок в леопардовом платье: смотрите фото

Конструкция платья оказалась чрезвычайно эффектной: облегающий корсетный верх без бретелек и длинная юбка до щиколоток с пикантным высоким разрезом по правой ноге. Главной деталью силуэта стал гиперболизированный акцентный бант на бедре, который придал наряду архитектурности и подчеркнул талию.

Акцентные детали и классическая обувь

Длина юбки и разрез позволили актрисе продемонстрировать и обувь. Сандра дополнила хищный принт черными босоножками от того же дома Givenchy с ремешком в форме буквы "Т" (T-strap). Эти босоножки с открытым носком, квадратным мыском и игривыми кисточками с помпонами стали современной интерпретацией ретро-стиля 1920-х годов. Черная лакированная обувь идеально сбалансировала насыщенный анималистический узор платья, не перегружая общий ансамбль. Как вам образ Сандры?

Сандра Баллок в платье с леопардовым принтом: смотрите фото

Кстати, в этом сезоне в моду возвращается еще один анималистический принт. Модные девушки уже носят с ним сумки и другие аксессуары.