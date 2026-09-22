Элегантная и простая прическа Селин Дион: как создать этот хит для женщин 50+

После определенного возраста наши волосы начинают терять блеск и объем, становятся слабыми и ломкими. Это естественный процесс, на который трудно повлиять, однако кое-что мы все же можем сделать. Например, использовать современные средства по уходу, передовые процедуры или просто удачные стрижки и прически.

Уже много лет 58-летняя певица Селин Дион выбирает для себя простую и в то же время элегантную прическу – пучок балерины. Во время своих последних появлений на публике певица собрала светлые волосы в низкий пучок, идеально зачесав все пряди. Такая прическа не требует дополнительного ухода, делается быстро, а в качестве бонуса выглядит элегантно на любом мероприятии.

Прическа с пучком Селин Дион: смотрите фото

Что интересно, Селин даже в повседневной жизни использует этот трюк. Низкий пучок также всегда можно дополнить какими-нибудь аксессуарами, например, заколкой с камнями или жемчугом, шелковой резинкой, цепочками и другими украшениями.

Селин Дион с пучком балерины: смотрите фото

Стилисты советуют лишь приобрести для этой прически средство, которое позволит идеально уложить волосы на голове, чтобы ни один волосок не торчал. Это может быть гель для укладки волос, мусс, восковой карандаш или даже просто лак.

Как сделать пучок балерины: пошаговая инструкция

На самом деле вы можете использовать любую технику, которая вам больше всего нравится, ведь, мы уверены, что почти каждая женщина умеет это делать. Но мы с удовольствием поделимся несколькими шагами к идеальной прическе:

Для начала стоит очень хорошо расчесать волосы. Желательно использовать щетку с натуральной щетиной. Затем сделайте низкий хвост. Затем скрутите хвост в тугой жгут или заплетите обычную косу и сформируйте из нее аккуратный низкий пучок вокруг основания. Зафиксируйте пучок шпильками или невидимками, чтобы прическа надежно держалась в течение дня. В конце воспользуйтесь каплей масла для волос или лаком легкой фиксации, чтобы убрать мелкие волоски и придать прическе идеальной гладкости. Готово!

Селин Дион с объемным пучком: смотрите фото

Эту прическу можно носить на работу, учебу, светские мероприятия или просто дома. А для поддержания здоровья волос воспользуйтесь полезными советами о том, что можно сделать, чтобы их быстро отрастить.