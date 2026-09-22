Вже багато років 58-річна співачка Селін Діон вибирає для себе просту та водночас елегантну зачіску – пучок балерини. Під час останніх своїх виходів на публіку співачка зібрала біляве волосся в низький пучок, ідеально зачесавши усі пасма. Така зачіска не потребує додаткового догляду, робиться швидко, а бонусом йде елегантний вигляд під будь-яку подію.

Зачіска з пучком Селін Діон: дивіться фото

Що цікаво, Селін навіть у повсякденному житті використовує цей трюк. Низький пучок також завжди можна доповнити якимись аксесуарами, наприклад, шпилькою з камінцями чи перлами, шовковою резинкою, ланцюжками та іншими прикрасами.

Селін Діон з пучком балерини: дивіться фото

Стилісти радять лише придбати для цієї зачіски продукт, який дозволить ідеально укласти волосся на голові, щоб жодна волосинка не стирчала. Це може бути гель для укладання волосся, мус, восковий олівець або навіть просто лак.

Як зробити пучок балерини: покрокова інструкція

Насправді ви можете користуватися будь-якою технікою, яка вам найбільше подобається, бо, ми впевнені, що майже кожна жінка вміє це робити. Але ми залюбки поділимося декількома кроками до ідеальної зачіски:

Для початку варто дуже добре розчесати волосся. Бажано використовувати щітку з натуральною щетиною. Далі зробіть низький хвіст. Потім скрутіть хвіст у тугий джгут або заплетіть звичайну косу й сформуйте з неї акуратний низький пучок навколо основи. Зафіксуйте пучок шпильками або невидимками, щоб зачіска надійно трималася протягом дня. Наприкінці скористуйтеся краплею олії для волосся або лаком легкої фіксації, щоб прибрати дрібні волосини та надати зачісці ідеальної гладкості. Готово!

Селін Діон з об'ємним пучком: дивіться фото

Цю зачіску можна носити на роботу, навчання, якісь світські заходи чи просто вдома. А для підтримки здоров'я свого волосся ловіть корисні поради щодо того, як його можна швидко відростити.