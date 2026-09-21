У б'юті-індустрії не існує магічної кнопки для миттєвого відрощування локонів, адже це системний процес, який залежить від багатьох чинників. На швидкість росту впливають генетика, загальний стан здоров'я, харчування, рівень стресу та щоденний ритуал догляду. Проте є певні лайфхаки, які можуть допомогти прискорити ріст, пише Vogue.

Етапи росту волосся

Кожна волосина проходить три ключові фази: активний ріст (анаген), перехідний стан (катаген) та фазу спокою з подальшим випаданням (телоген). У середньому пасма відростають на 1,3 сантиметра за місяць, проте через ламкість та неправильний догляд здається, що довжина залишається незмінною.

Дерматологи наголошують, що здорове волосся починається зі здорового скальпа. З віком шкіра голови стає сухішою та вразливішою, тому її потрібно регулярно очищувати спеціальними пілінгами та живити сироватками з ніацинамідом чи молочною кислотою.

Мікрострижка та глибоке зволоження

Один із головних секретів збереження довжини – регулярна мікрострижка, яку професіонали називають "знепиленням". Зрізання всього кількох міліметрів пошкодженого кінчика запобігає розшаруванню волосини вгору за довжиною.

Стилісти радять робити таку процедуру принаймні тричі на рік та обов'язково доповнити догляд оліями для посічених кінчиків. Окрім цього, щотижневі поживні маски є обов'язковим ритуалом для всіх типів волосся, особливо фарбованого та кучерявого.



Як правильно доглядати за волоссям / Magnific

Дбайливе очищення та шовкові аксесуари

Захист локонів починається ще до миття голови: б'юті-експерти рекомендують наносити захисний пре-шампунь або олію за 10 хвилин до shower-ритуалу. Для основного миття краще обирати безсульфатні засоби, а під час нанесення шампуню робити легкий масаж шкіри голови для стимуляції кровообігу.

Заміна бавовняної наволочки на шовкову – ще один простий трюк, який мінімізує тертя волосся уві сні та зберігає його природну вологу. Шовк запобігає заломам, сплутуванню та пошкодженню кутикули.

Захист від термоприладів та гаджети для росту

Ніколи не нехтуйте термозахистом, адже гарячі стайлери швидко руйнують структуру волосини. Для розчісування обирайте спеціальні щітки з м'якими зубчиками, які дбайливо розплутують пасма без висмикування.

Сучасна косметологія також пропонує червоне світло (LED-терапію) та мікронідлінг для скальпа, які стимулюють фолікули. Проте лікарі застерігають: будь-які апаратні чи домашні інвазивні процедури варто узгоджувати з дерматологом.

В моду також увійшов принцип "скініфікації" для догляду за волоссям. Раніше 24 Канал розповідав, що це таке.