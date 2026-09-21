В индустрии красоты не существует волшебной кнопки для мгновенного отращивания волос, ведь это системный процесс, зависящий от множества факторов. На скорость роста влияют генетика, общее состояние здоровья, питание, уровень стресса и ежедневный ритуал ухода. Однако есть определенные лайфхаки, которые могут помочь ускорить рост, пишет Vogue.

Этапы роста волос

Каждый волос проходит три ключевые фазы: активный рост (анаген), переходный период (катаген) и фазу покоя с последующим выпадением (телоген). В среднем волосы отрастают на 1,3 сантиметра в месяц, однако из-за ломкости и неправильного ухода, кажется, что их длина остается неизменной.

Дерматологи подчеркивают, что здоровые волосы начинаются со здоровой кожи головы. С возрастом кожа головы становится более сухой и уязвимой, поэтому ее нужно регулярно очищать специальными пилингами и питать сыворотками с ниацинамидом или молочной кислотой.

Микрострижка и глубокое увлажнение

Один из главных секретов сохранения длины – регулярная микрострижка, которую профессионалы называют "обеспыливанием". Срезание всего нескольких миллиметров поврежденного кончика предотвращает расслоение волоса вверх по длине.

Стилисты советуют проводить такую процедуру как минимум три раза в год и обязательно дополнять уход маслами для секущихся кончиков. Кроме того, еженедельные питательные маски являются обязательным ритуалом для всех типов волос, особенно после окрашивания и вьющихся.



Как правильно ухаживать за волосами / Magnific

Бережное очищение и шелковые аксессуары

Защита локонов начинается еще до мытья головы: бьюти-эксперты рекомендуют наносить защитный пре-шампунь или масло за 10 минут до душа. Для основного мытья лучше выбирать безсульфатные средства, а во время нанесения шампуня делать легкий массаж кожи головы для стимуляции кровообращения.

Замена хлопковой наволочки на шелковую – еще один простой трюк, который минимизирует трение волос во сне и сохраняет их естественную влагу. Шелк предотвращает заломы, спутывание и повреждение кутикулы.

Защита от термоприборов и средства для роста

Никогда не пренебрегайте термозащитой, ведь горячие стайлеры быстро разрушают структуру волоса. Для расчесывания выбирайте специальные щетки с мягкими зубчиками, которые бережно распутывают пряди, не вырывая их.

Современная косметология также предлагает красный свет (LED-терапию) и микронидлинг для кожи головы, которые стимулируют фолликулы. Однако врачи предупреждают: любые аппаратные или домашние инвазивные процедуры следует согласовывать с дерматологом.

В моду также вошел принцип "скинификации" для ухода за волосами. Ранее 24 Канал рассказывал, что это такое.