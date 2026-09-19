Шэрон Стоун в роскошном платье от украинского бренда снялась для известного глянцевого журнала

Мировые знаменитости все чаще выбирают наряды от украинских дизайнеров для важных съемок. На этот раз своим образом от отечественного бренда похвасталась легендарная голливудская актриса Шэрон Стоун.

68-летняя звезда украсила страницы журнала Variety. Для фотосессии она выбрала элегантное бежевое платье с высоким вырезом Cupidon Sequin от украинского бренда J'amemme. Об этом стало известно из инстаграма бренда.

Наряд, выбранный Шэрон Стоун, полностью расшит пастельными пайетками, которые красиво отражают свет. Как указано на официальном сайте J'amemme, стоимость платья составляет 65 286 гривен.

Закрытый фасон с высоким вырезом придает образу сдержанность и элегантность. В то же время разрез на задней части юбки добавляет наряду пикантности. Платье также удачно подчеркнуло стройную фигуру актрисы.

Образ Шэрон Стоун дополнили объемным боа и бежевыми туфлями на каблуке с острым носком. Обувь в тон платью помогла визуально вытянуть силуэт.

Не менее удачно стилисты поработали и над бьюти-образом актрисы. Ее светлые волосы уложили в легкую и естественную прическу. А главным акцентом в макияже стали губы – для них выбрали помаду насыщенного темного оттенка, которая контрастировала со светлым нарядом.

Кстати, на днях Селена Гомес снялась для журнала People также в платье от украинского бренда.