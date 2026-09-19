68-річна зірка прикрасила сторінки журналу Variety. Для фотосесії вона обрала елегантну бежеву сукню з високою горловиною Cupidon Sequin від українського бренду J'amemme. Про це стало відомо з інстаграму бренду.

Вбрання, що обрала Шерон Стоун, повністю розшите пастельними лелітками, які красиво відбивають світло. Як зазначено на офіційному сайті J'amemme, вартість сукні становить 65 286 гривень.

Закритий фасон із високою горловиною надає образу стриманості та елегантності. Водночас розріз на задній частині спідниці додає вбранню пікантності. Сукня також вдало підкреслила струнку фігуру акторки.

Образ Шерон Стоун доповнили об'ємним боа та бежевими туфлями на підборах із гострим носком. Взуття в тон до сукні допомогло візуально витягнути силует.

Не менш вдало стилісти попрацювали й над б'юті-образом акторки. Її світле волосся уклали у легку та природну зачіску. А головним акцентом у макіяжі стали губи – для них обрали помаду насиченого темного відтінку, яка контрастувала зі світлим вбранням.

До речі, днями Селена Гомес знялася для журналу People також у сукні від українського бренду.