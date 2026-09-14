Идеальный силуэт: как женщинам невысокого роста выбирать джинсы и штанины

Поиск идеальных брюк для девушек ростом до 165 сантиметров часто превращается в бесконечные приключения с подшивкой штанин в ателье. Однако правильно подобранный крой и продуманная длина способны визуально добавить заветные сантиметры и сделать силуэт изящным.

Подбор идеальной нижней части наряда для девушек ростом до 165 сантиметров часто сводится к поиску хороших портных. Однако базовый гардероб не должен становиться источником стресса, если знать основные законы пропорций и оптических иллюзий в одежде. Фэшн-редакторка Who What Wear Джазрия Харрис, рост которой составляет 150 сантиметров, протестировала десятки моделей брюк и поделилась ключевыми секретами стилизации для миниатюрных девушек.

Ключевые фасоны и секреты пропорций

Первое правило для изысканного образа – это высокая посадка. Модели с высокой талией мгновенно смещают визуальную линию пояса вверх, создавая эффект длинных ног независимо от фактического роста.

Классические строгие штаны прямого кроя со стрелками или складками на талии вытягивают силуэт за счет четких вертикальных линий. Для повседневного образа их можно сочетать с лоферами, а для вечернего – с обувью на каблуке.



Фасон брюк для невысоких девушек / Фото Who What Wear

Широкие штаны из мягких тканей не должны утяжелять образ. Главное – следить, чтобы ткань лишь слегка касалась пола, не собираясь в массивные складки у лодыжки.

Трендовые фасоны barrel leg или штаны-баллоны прекрасно смотрятся на миниатюрной фигуре, если у них есть завязки или стяжки на лодыжках. Это позволяет регулировать длину и подчеркивает самую изящную часть ноги.



Какие штаны носить низким девушкам / Фото из инстаграма Heather Shelley Fitzpatrick

Текстурированные плиссированные ткани создают микрополоски, которые визуально добавляют несколько сантиметров роста без использования ярких графических принтов.

Лайфхаки от стилистов со всего мира

Известные стилисты и бьюти-эксперты рекомендуют невысоким девушкам обращать внимание не только на фасон, но и на обувь и цветовые сочетания в наряде.

Монохромные комплекты – один из самых простых способов визуально удлинить силуэт. Когда штаны, верх и обувь выполнены в одной цветовой гамме, взгляд не фиксируется на горизонтальных границах, и фигура кажется более стройной.

Обувь с заостренным носком создает плавный переход от штанины к стопе. Даже небольшие каблуки или аккуратные ботильоны с заостренным носком смотрятся гораздо лучше, чем массивные кроссовки с круглым носком.



Какие джинсы носить женщинам невысокого роста / Фото из инстаграма Heather Shelley Fitzpatrick

Если вы выбираете укороченные джинсы или штаны, они должны заканчиваться четко над лодыжкой. Длина до середины икры визуально "режет" ногу в самом широком месте, что делает рост визуально меньше.

Кстати, одним из самых эффективных фасонов для визуального удлинения ног являются легендарные джинсы 70-х годов. Речь идет о джинсах-клеш, которые в этом сезоне станут мастхэвом всех модниц.