От лаконичных bootcut до сдержанных моделей полной длины – этот силуэт удачно вытягивает пропорции и придает любому образу особого шарма. Рассказываем, какие модели носить и с чем их сочетать.

Актуальные фасоны джинсов клеш и оттенки сезона

Этой осенью стилисты советуют сделать ставку на чистые линии и оттенки и отказаться от излишнего декора или дырок:

насыщенный индиго и темный деним. Глубокие темно-синие, чернильные и почти черные оттенки вытесняют летний выбеленный деним. Они выглядят сдержанно и элегантно, напоминая классические брюки;



С чем носить темные джинсы клеш осенью / Фото из инстаграма Gabriele Hackworthy

полная длина вместо укороченного варианта. Этой осенью джинсы клеш должны прикрывать обувь или мягко ложиться на подъем стопы. Хотя некоторые звезды демонстрировали и укороченные варианты, которые тоже могут дополнить гардероб;



Модные джинсы на осень 2026 / Фото из инстаграма Christine Yun

палитра эко-оттенков и бохо. Помимо классического синего, в тренде персиковые, насыщенные зеленые и теплые коричневые тона.



Модные цвета джинсов клеш / Фото с Pinterest

С чем сочетать джинсы клеш осенью 2026

Вот несколько универсальных комбинаций, которые помогут подкорить расклешенные джинсы и создать классные комплекты:

кружевные блузки и рюши. Романтичные викторианские блузки или прозрачные кружевные топы идеально сочетаются с расклешенными джинсами высокой посадки;

укороченная верхняя одежда. Оверсайз-жакеты, кожаные бомберы или короткие дубленки подчеркивают талию и не утяжеляют силуэт;



С чем носить расклешенные джинсы осенью 2026 / Фото из инстаграма Vanessa Rose

объемный трикотаж и классические рубашки. Свитеры с вырезом "лодочка", хлопковые рубашки, застегнутые на все пуговицы или заправленные внутрь свитера из плотного трикотажа, подчеркивают сдержанный городской стиль.

Какую обувь носить с джинсами клеш

Обувь в этом образе играет решающую роль. Лучше всего с расклешенным кроем сочетаются ботильоны с острым или квадратным носком на устойчивом каблуке. Для более непринужденных осенних прогулок подойдут туфли Mary Jane на массивной платформе или кеды на низкой подошве, если длина штанин подобрана идеально.

Джинсы клеш прекрасно адаптируются к любым капризам осенней погоды, если удачно подобрать верхний слой. Чтобы собрать полноценный осенний капсульный гардероб, узнайте о куртках, которые будут в моде осенью 2026 года, и о том, как их сочетать с джинсами.