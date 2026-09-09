Від лаконічних bootcut до стриманих моделей повної довжини — цей силует вдало витягує пропорції та додає будь-якому образу особливого шарму. Розповідаємо, які моделі носити та з чим їх поєднувати.

Aктуальні фасони джинсів кльош та відтінки сезону

Цієї осені стилісти радять зробити ставку на чисті лінії та відтінки й відмовитися від надмірного декору чи дірок:

насичений індиго та темний денім. Глибокі темно-сині, чорнильні й майже чорні відтінки витісняють літній вибілений денім. Вони мають стриманий та елегантний вигляд, нагадуючи класичні штани;



З чим носити темні джинси кльош восени / Фото з інстаграму Gabriele Hackworthy

повна довжина замість укороченого варіанту. Цієї осені джинси кльош мають прикривати взуття або м'яко лягати на підйом стопи. Хоча деякі зірки демонстрували й укорочені варіанти, які теж можуть доповнити гардероб;



Модні джинси на осінь 2026 / Фото з інстаграму Christine Yun

палітра ековідтінків та бохо. Окрім класичного синього, у тренді персикові, глибокі зелені й теплі коричневі тони.



Модні кольори джинсів кльош / Фото з Pinterest

З чим поєднувати джинси-кльош восени 2026

Ловіть кілька універсальних комбінацій, які допоможуть приборкати розкльошені джинси й створити класні комплекти:

мереживні блузи та рюші. Романтичні вікторіанські блузи або прозорі мереживні топи створюють ідеальний союз із кльошем високої посадки;

укорочений верхній одяг. Оверсайз-жакети, шкіряні бомбери або короткі дублянки додають чіткого акценту на талії й не обтяжують силует;



З чим носити розкльошені джинси восени 2026 / Фото з інстаграму Vanessa Rose

об’ємний трикотаж і класичні сорочки. Джемпери з вирізом "човник", бавовняні сорочки застебнуті на всі ґудзики чи заправлені всередину светри з цупкого трикотажу підкреслюють стриманий міський настрій.

Яке взуття носити з джинсами кльош

Взуття у цьому образі відіграє вирішальну роль. Найкраще з розкльошеним кроєм поєднуються ботильйони з гострим або квадратним носком на стійких підборах. Для більш невимушених осінніх прогулянок підійдуть туфлі Mary Jane на масивній платформі або кеди на низькій підошві, якщо довжина штанини підібрана ідеально.

Джинси-кльош чудово адаптуються до будь-яких примх осінньої погоди, якщо вдало підібрати верхній шар. Щоб зібрати повноцінний осінній капсульний гардероб, дізнайтеся про куртки, які будуть у моді восени 2026 та як їх комбінувати з денімом.