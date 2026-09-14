Підбір ідеального низу для дівчат зростом до 165 сантиметрів часто закінчується пошуком хороших кравців. Однак гардеробна база не повинна бути джерелом стресу, якщо знати основні закони пропорцій та оптичних ілюзій в одязі. Фешн-редакторка Who What Wear Джазрія Харріс, яка має зріст 150 сантиметрів, перевірила десятки моделей штанів і поділилася ключовими секретами стилізації для петіт-колекцій.

Ключові фасони та секрети пропорцій

Перше правило для вишуканого вигляду – це висока посадка. Моделі з високою талією миттєво зміщують візуальну лінію пояса вгору, створюючи ефект довгих ніг незалежно від фактичного зросту.

Класичні строгі штани прямого крою зі стрілками чи складками на талії витягують силует за рахунок чітких вертикальних ліній. Для повсякденного вигляду їх можна комбінувати з лоферами, а для вечірнього – з взуттям на підборах.



Фасон штанів для низьких дівчат / Фото Who What Wear

Широкі штани з м'яких тканин не повинні обтяжувати образ. Головне – стежити, щоб тканина лише злегка торкалася підлоги, не збираючись у масивні складки біля кісточки.

Трендові фасони barrel leg або штани-балони чудово працюють на мініатюрній фігурі, якщо вони мають зав'язки чи стяжки на кісточках. Це дозволяє контролювати довжину та підкреслює найтендітнішу частину ноги.



Які штани носити низьким дівчатам / Фото з інстаграму Heather Shelley Fitzpatrick

Текстуровані плісировані тканини створюють мікросмужки, які візуально додають кілька сантиметрів зросту без використання яскравих графічних принтів.

Лайфхаки від стилістів зі всього світу

Профільні стилісти та б'юті-експерти рекомендують невисоким дівчатам звертати увагу не лише на фасон, а й на взуття та кольорові поєднання в аутфіті.

Монохромні комплекти – один із найпростіших способів витягнути силует. Коли штани, верх та взуття виконані в одній колірній гамі, очі не фіксують горизонтальних меж, і фігура здається стрункішою.

Взуття з гострим носком створює плавний перехід від штанини до стопи. Навіть невеличкі підбори або акуратні ботильйони з загостреним мисом працюють значно краще за масивні кросівки з круглим носком.



Які джинси носити жінкам з низьким зростом / Фото з інстаграму Heather Shelley Fitzpatrick

Якщо ви обираєте укорочені джинси чи штани, вони мають закінчуватися чітко над кісточкою. Довжина до середини литки візуально "ріже" ногу у найширшому місці, що робить зріст візуально меншим.

До речі, одним із найефективніших фасонів для візуального видовження ніг – є легендарні джинси 70-х років. Мова йде про джинси кльош, які цього сезону стануть мастхевом усіх модниць.