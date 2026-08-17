Самая изысканная прическа 2026 года: как она выглядит и кому идет роскошный old money bob

Мир красоты захватил новый тренд, который излучает настоящую роскошь и непринужденную элегантность. Эта стильная стрижка позволяет выглядеть безупречно каждый день без утомительных укладок и кардинальных изменений внешности.

В этом году стрижка боб обрела новое прочтение – более мягкое, блестящее и утонченное. Именно на этом фоне стилисты выделили old money bob как стрижку, сочетающую простоту формы с ощущением ухоженности, пишет Myself.

Что такое old money bob и почему он стал модным

В целом этот стиль ассоциируется с гардеробом состоятельных семей, где нет места избытку заметных логотипов или кричащих деталей. Главный акцент стилисты всегда делают на бескомпромиссном качестве, сдержанных цветах, идеальном крое и вещах, которые не теряют актуальности годами.

Old money bob / Фото Pinterest

Подобный принцип работает и с волосами. Так, прическа должна выглядеть просто, аккуратно и дорого, создавая иллюзию, будто для ее создания не потребовалось никаких особых усилий. Именно таким воплощением роскоши стал так называемый old money bob. В основе этой трендовой прически лежит классический боб, длина которого варьируется примерно от линии подбородка до ключиц.

Конкретный вариант подбирают индивидуально, в зависимости от формы лица. Например, для визуально более широкого лица мастера чаще выбирают удлиненную версию, тогда как для узкого может подойти несколько более короткий боб.

Стильная прическа на лето – old money bob / Фото Pinterest

Что интересно, одна из главных особенностей такой стрижки заключается в плотном и ровном срезе. Основная масса волос остается примерно одной длины, благодаря чему прическа выглядит гуще и объемнее.

В то же время стилисты советуют слегка градуировать пряди у лица, так как это смягчает форму и придает волосам подвижность.

Как уложить old money bob дома

Вместо идеально ровного вытягивания пряди аккуратно подкручивают внутрь. Это создает характерный округлый силуэт с мягким объемом у корней.

Сделать такую укладку можно за несколько шагов:

Нанесите на влажные волосы небольшое количество мусса для объема и нанесите на пряди термозащиту. Подсушите волосы феном примерно на 80%. Сформируйте объем с помощью брашинга (большой круглой щетки), подкручивая кончики внутрь. Для мягких волн без выраженных локонов можно использовать большие бигуди. Нанесите каплю масла на кончики для глянцевого блеска и зафиксируйте результат лаком легкой фиксации

Главное правило этого тренда – не перегружать волосы стайлинговыми средствами. Old money bob должен оставаться подвижным и максимально естественным, сохраняя ту самую непринужденную элегантность.