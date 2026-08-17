Самая изысканная прическа 2026 года: как она выглядит и кому идет роскошный old money bob
Мир красоты захватил новый тренд, который излучает настоящую роскошь и непринужденную элегантность. Эта стильная стрижка позволяет выглядеть безупречно каждый день без утомительных укладок и кардинальных изменений внешности.
В этом году стрижка боб обрела новое прочтение – более мягкое, блестящее и утонченное. Именно на этом фоне стилисты выделили old money bob как стрижку, сочетающую простоту формы с ощущением ухоженности, пишет Myself.
Что такое old money bob и почему он стал модным
В целом этот стиль ассоциируется с гардеробом состоятельных семей, где нет места избытку заметных логотипов или кричащих деталей. Главный акцент стилисты всегда делают на бескомпромиссном качестве, сдержанных цветах, идеальном крое и вещах, которые не теряют актуальности годами.
Подобный принцип работает и с волосами. Так, прическа должна выглядеть просто, аккуратно и дорого, создавая иллюзию, будто для ее создания не потребовалось никаких особых усилий. Именно таким воплощением роскоши стал так называемый old money bob. В основе этой трендовой прически лежит классический боб, длина которого варьируется примерно от линии подбородка до ключиц.
Конкретный вариант подбирают индивидуально, в зависимости от формы лица. Например, для визуально более широкого лица мастера чаще выбирают удлиненную версию, тогда как для узкого может подойти несколько более короткий боб.
Что интересно, одна из главных особенностей такой стрижки заключается в плотном и ровном срезе. Основная масса волос остается примерно одной длины, благодаря чему прическа выглядит гуще и объемнее.
В то же время стилисты советуют слегка градуировать пряди у лица, так как это смягчает форму и придает волосам подвижность.
Как уложить old money bob дома
Вместо идеально ровного вытягивания пряди аккуратно подкручивают внутрь. Это создает характерный округлый силуэт с мягким объемом у корней.
Сделать такую укладку можно за несколько шагов:
- Нанесите на влажные волосы небольшое количество мусса для объема и нанесите на пряди термозащиту.
- Подсушите волосы феном примерно на 80%.
- Сформируйте объем с помощью брашинга (большой круглой щетки), подкручивая кончики внутрь. Для мягких волн без выраженных локонов можно использовать большие бигуди.
- Нанесите каплю масла на кончики для глянцевого блеска и зафиксируйте результат лаком легкой фиксации
Главное правило этого тренда – не перегружать волосы стайлинговыми средствами. Old money bob должен оставаться подвижным и максимально естественным, сохраняя ту самую непринужденную элегантность.