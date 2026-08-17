Цьогоріч боб отримав нове прочитання – більш м'яке, блискуче й витончене. Саме на цьому тлі стилісти виокремили old money bob як стрижку, що поєднує простоту форми з відчуттям доглянутості, пише Myself.

Що таке old money bob і чому він став модним

Загалом цей стиль асоціюється з гардеробом заможних родин, де немає місця надлишку помітних логотипів або кричущих деталей. Головний акцент стилісти завжди роблять на безкомпромісній якості, стриманих кольорах, ідеальному крої та речах, які не втрачають актуальності роками.

Old money bob / Фото Pinterest

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Схожий принцип працює і з волоссям. Так, зачіска має виглядати просто, охайно та дорого, створюючи ілюзію, ніби для її створення не знадобилося жодних особливих зусиль. Саме таким втіленням розкоші став так званий old money bob. В основі цієї трендової зачіски лежить класичний боб, довжина якого варіюється приблизно від лінії підборіддя до ключиць.

Конкретний варіант підбирають індивідуально, залежно від форми обличчя. Наприклад, для візуально ширшого обличчя майстри частіше обирають подовжену версію, тоді як для вузького може пасувати дещо коротший боб.

Стильна зачіска на літо – old money bob / Фото Pinterest

Що цікаво, одна з головних особливостей такої стрижки полягає у щільному та рівному зрізі. Основна маса волосся залишається приблизно однієї довжини, завдяки чому зачіска має густіший та об'ємніший вигляд.

Водночас пасма біля обличчя стилісти радять злегка градуювати, оскільки це пом'якшує форму та додає волоссю рухливості.

Як укласти old money bob удома

Замість ідеально рівного витягування пасма акуратно підкручують усередину. Це створює характерний округлий силует із м'яким прикореневим об'ємом.

Зробити таку укладку можна за кілька кроків:

Нанесіть на вологе волосся невелику кількість мусу для об'єму та захистіть пасма термозахистом. Підсушіть волосся феном приблизно на 80%. Сформуйте об'єм за допомогою брашингу (великої круглої щітки), підкручуючи кінчики всередину. Для м'яких хвиль без виразних локонів можна використати великі бігуді. Нанесіть краплю олійки на кінчики для глянцевого сяйва та зафіксуйте результат лаком легкої фіксації

Головне правило цього тренду – не перевантажувати волосся стайлінговими засобами. Old money bob має залишатися рухливим і максимально природним, зберігаючи ту саму невимушену елегантність.