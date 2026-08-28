Как обновить стрижку пикси женщинам 50+ с сединой: яркие акценты, которые освежат образ

Обновить короткую стрижку пикси после 50 лет и придать яркости естественной седине можно без радикальных изменений и повреждения волос. Освежить прическу можно с помощью тонирующих средств.

Блогерка Шона на своем сайте Chic Over 50 делится собственным опытом преодоления "застоя" в прическе. Она точно знает, как создать стильный образ с минимальным набором средств.

Для женщин с сединой это прекрасная возможность поэкспериментировать, ведь светлые и серебристые волосы – идеальная основа для пастельного окрашивания.

Как добавить цвет и обновить стрижку пикси с седыми волосами

Используйте временные оттеночные кондиционеры. Вместо агрессивных красок или осветления можно использовать полуперманентные кондиционеры. Они добавляют легкий цветовой акцент (например, нежный розовый или пастельный оттенок), ухаживают за структурой волос и смываются за несколько процедур.



Как обновить стрижку пикси / Фото Chic Over 50

К седине прекрасно подходят розовые и пастельные оттенки. Они выглядят свежо и игриво и не требуют изменения привычного макияжа или базового гардероба. Чтобы оттенок оставался мягким и ненавязчивым, тонирующий кондиционер достаточно наносить вместо обычного ухода раз в несколько дней или держать на волосах всего несколько минут.



Стрижка пикси в розовых тонах / Фото Chic Over 50

Если сплошной розовый или пастельный оттенок кажется слишком радикальным шагом, отличным решением станут локальные акценты. Можно затонировать только отдельные пряди у лица или на челке – это визуально добавит прическе объема, подчеркнет структуру стрижки и освежит цвет кожи.

Кроме того, для седых волос прекрасно подходят холодные фиолетовые, жемчужные или пепельные бальзамы, которые нейтрализуют нежелательную желтизну и придают седине благородный, ухоженный блеск. Такой мягкий эксперимент позволяет легко менять настроение образа, сохраняя естественность и не привязывая вас к частым визитам в салон.



Розовая стрижка пикси для женщин 50+ / Фото Chic Over 50

Также блогерка советует экспериментировать с текстурой и длиной. Если окрашивание кажется слишком смелым шагом, изменить облик пикси можно за счет корректировки длины прядей на макушке или изменения укладки.

Освежить образ можно и с помощью многослойных стрижек, которые уже выбирают звезды 50+.