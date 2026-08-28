Блогерка Шона на своєму сайті Chic Over 50 ділиться власним досвідом долання "застою" у зачісці. Вона точно знає, як мати стильний образ з мінімальним набором ресурсів.

Для жінок із сивиною це чудова нагода експериментувати, адже світле та сріблясте волосся є ідеальною базою для пастельного фарбування.

Як додати кольору та оновити піксі з сивим волоссям

Використовуйте тимчасові відтінкові кондиціонери. Замість агресивних фарб чи освітлення можна використовувати напівперманентні кондиціонери. Вони додають легкого колірного акценту (наприклад, ніжного рожевого чи пастельного відтінку), доглядають за структурою волосся та вимиваються за кілька процедур.



Як оновити стрижку піксі / Фото Chic Over 50

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До сивини чудово пасують рожеві та пастельні відтінки. Вони мають свіжий, грайливий вигляд й не вимагають зміни звичного макіяжу чи базового гардероба. Щоб відтінок залишався м'яким і ненав'язливим, тонувальний кондиціонер достатньо наносити замість звичайного догляду раз на кілька днів або тримати на волоссі лише кілька хвилин.



Стрижка піксі у рожевих тонах / Фото Chic Over 50

Якщо суцільний рожевий чи пастельний відтінок видається занадто радикальним кроком, чудовим рішенням стануть локальні акценти. Можна затонувати лише окремі пасма біля обличчя чи на чубчику – це візуально додасть зачісці об'єму, підкреслить структуру стрижки та освіжить колір шкіри.

Крім того, для сивого волосся чудово підходять холодні фіолетові, перлинні чи попелясті бальзами, які нейтралізують небажану жовтизну й надають сивині благородного, доглянутого блиску. Такий м'який експеримент дозволяє легко змінювати настрій образу, зберігаючи природність і не прив'язуючи вас до частих візитів до салону.



Рожева стрижка піксі для жінок 50+ / Фото Chic Over 50

Також блогерка радить експериментувати з текстурою та довжиною. Якщо фарбування здається занадто сміливим кроком, змінити вигляд піксі можна за рахунок коригування довжини пасом на верхівці або зміни укладки.

Освіжити образ можна і за допомогою багатошарових стрижок, які вже обирають зірки 50+.