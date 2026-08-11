Сменила четыре образа: какие платья Наталья Денисенко выбрала для свадьбы с Савранским

Наталья Денисенко наконец-то показала фото со своей свадьбы с Юрием Савранским, который недавно сменил фамилию на Ярошенко.

Свадьбу пара отпраздновала в Киеве, на территории ресторанно-развлекательного комплекса "Яхта на Днепре". К этому особому дню актриса подготовила сразу четыре образа. Рассмотрим каждый из них подробнее в материале 24 Канала.

Для свадебной церемонии Наталья Денисенко выбрала платье от украинского бренда KATY CORSO из коллекции весна 2027. Модель Elowen имеет лаконичный корсет и очень пышную юбку.

Наталья Денисенко с мужем на свадьбе / Фото: Сергей Шуневич

Верх выполнен из атласа и подчеркивает фигуру, а прямой вырез придает образу элегантность. Особое внимание привлекает объемная юбка с мягкими складками и драпировкой, которые начинаются от талии и красиво спадают вниз. Сзади у платья шлейф длиной 50 сантиметров. Дополнением к этому свадебному образу Натальи Денисенко стали длинная фата, жемчужное ожерелье и небольшие серьги-пусеты.

Наталья Денисенко на свадьбе / Фото: Сергей Шуневич

Для свадебного танца Наталья Денисенко выбрала наряд от украинского бренда DĀRKA. Судя по фотографиям, это платье-трансформер, которое позволило актрисе создать сразу два образа. На первом фото на платье видна пышная верхняя часть, украшенная перьями. На другом – ее уже нет, поэтому остается облегающая юбка с тем же корсетом. Сама Денисенко назвала этот наряд "платьем-голубкой". Актриса также дополнила образ эффектным головным аксессуаром – ободком с перьями.

Наталья Денисенко на свадьбе / Фото: Сергей Шуневич

Для катания на яхте и вечерней части торжества Наталья Денисенко выбрала короткое платье с лифом в форме сердца и юбкой, покрытых кружевом макраме и украшенных бахромой из блестящих пайеток. Такой декор придает образу игривость. Наряд актриса сочетала с туфлями на каблуках с похожим декором.

Наталья Денисенко на свадьбе / Фото: Сергей Шуневич

Кстати, недавно своими свадебными образами удивляла и Даша Квиткова. Блогерша тоже выбрала для своего особенного дня сразу несколько платьев.