Дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса вышла замуж: на создание свадебного платья Balenciaga ушло 712 часов

Младшая дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса, 32-летняя Таллула Уиллис, официально вышла замуж за музыканта Джастина Эйси во время уютной церемонии в Айдахо. Наибольшее внимание в связи с этим событием привлекла история создания ее свадебного образа, который превратился в настоящее произведение высокой моды.

Всего за несколько месяцев до торжества Таллула в шутку искала варианты платьев на онлайн-платформе Etsy, однако в итоге ее выбор пал на эксклюзивное кутюрное платье от Balenciaga, пишет Vogue. Наряд разработал креативный директор бренда Пьерпаоло Пиччоли, для которого эта работа стала одной из первых свадебных моделей на новой должности. Вместе со звездным стилистом Бредом Горески и своей матерью Деми Мур невеста создала нежный, сказочный и в то же время очень личный образ.

Свадебное платье дочери Брюса Уиллиса: смотрите фото

Платье-колонна без бретелек выполнено из шелкового сатина и подшито шелковой органзой. Главным акцентом сзади стал драпированный шлейф и массивный бант, который, по замыслу дизайнера, должен был создавать эффект разворачивания драгоценного подарка. Интересно, что скульптурная линия декольте была вдохновлена выходом Деми Мур в черном платье Balenciaga на вечеринке Vanity Fair: Таллула решила отказаться от колье, чтобы акцент остался исключительно на чистых архитектурных формах.

Платье Таллулы Уиллис на свадьбе: смотрите видео

Создание этого платья потребовало грандиозного мастерства – на это ушло 712 часов кропотливой работы ателье. Более 405 часов мастера потратили непосредственно на конструкцию и примерки, а еще 60 часов ушло на создание ручной вышивки – каждый лепесток из органзы вручную расшивали бисером и прикрепляли к ткани по одному. Завершающим штрихом стала невесомая фата, на создание которой мастера потратили еще девять часов.

Примерка свадебного платья Таллулы Уиллис: смотрите видео

Для самой Таллулы этот выход стал символом внутренней силы и гармонии с собой. Она призналась, что стремилась выглядеть волшебно и нестандартно, и у нее это действительно получилось.

Если у вас тоже намечается свадьба, то платье Таллулы можно взять за образец для будущего свадебного образа. Ну а наряд Клаудии Шиффер в трендовом цвете идеально подойдет для образа подружки невесты.