Идеально подходят для фотосессий и жаркой погоды: 6 модных причесок для отпуска, которые легко повторить

Во время долгожданного летнего отпуска хочется выглядеть эффектно на фотографиях и при этом не тратить полдня на сложные укладки. Главный тренд морского сезона – легкость, непринужденность и текстура, которые легко выдерживают жару.

Журнал Cosmopolitan подготовил подборку самых актуальных причесок для отдыха, которые вы сможете повторить за считанные минуты.

Красивые прически на отдых, которые легко повторить

Для жарких дней у бассейна или на пляже идеально подойдет низкий хвост. Его можно сделать безупречно гладким с помощью легкого геля или же оставить текстурным, выпустив несколько прядей у лица. Эта укладка прекрасно подчеркивает линию шеи, подходит к любому купальнику и остается аккуратной даже при сильном морском ветре.

Стильная прическа на лето / Фото Pinterest

Если хочется добавить яркий летний акцент и защитить голову от палящего солнца, соберите волосы в удобный пучок с платком. Для этого достаточно завязать обычный узел и обернуть вокруг него шелковый или хлопковый платок. Такой аксессуар мгновенно делает образ более изысканным и защищает пряди от пересушивания.

Красивая прическа на море / Фото Pinterest

Поклонницам морской эстетики точно понравится стиль mermaid hair. Мягкие естественные волны с эффектом мокрых волос создают впечатление, будто вы только что вышли из воды, и солнце высушило пряди. Добиться такого эффекта легко с помощью текстурирующего солевого спрея, который придает тот самый непринужденный пляжный объем.

Трендовая прическа на лето / Фото Pinterest

Для вечерних прогулок по побережью или отдыха в уютном кафе прекрасно подойдут распущенные волосы с косами. Мелкие тонкие косички у лица или легкое плетение от висков делают даже самую простую укладку романтичной. К тому же эти элементы красиво фиксируют пряди, чтобы они не падали на глаза.

Какую прическу сделать летом / Фото Pinterest

Отличной альтернативой для активного дня станут хвосты с плетением. Вы можете заплести косичку от лба и собрать ее на затылке или же сначала сделать хвост, а затем косу по всей длине. Такая прическа надежно держит форму во время экскурсий или прогулок, не путается и выглядит очень стильно.

Красивая прическа на отдых / Фото Pinterest

Для вечеринки под открытым небом или изысканного ужина в ресторане лучше всего выбирать высокий пучок. Собранный на макушке, он элегантно открывает плечи и визуально подтягивает овал лица. Это универсальный вариант к вечернему наряду или открытому топу, ведь он дарит ощущение свежести даже в летнюю жару.

Стильная прическа на лето / Фото Pinterest

На днях мы рассказывали о главной прическе этого лета, которую легко сделать за несколько минут.