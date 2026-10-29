3 главные стрижки зимы 2027, которые уже сегодня выбирают модницы

Эпоха утомительных утренних укладок окончательно уступает место непринужденной пластике и естественному движению прядей. Модные эксперты отдают предпочтение продуманным стрижкам, которые сохраняют изысканный вид при любых обстоятельствах.

Прическа – это не просто часть повседневного образа, а главный показатель собственного чувства стиля и ухоженности. Стилисты Vogue совместно с ведущими салонными экспертами определили ключевые стрижки, которые будут формировать эстетику зимы 2027 года. В центре внимания оказались чистые линии, живая динамика и естественная красота здоровых волос.

Мягкий боб вместо строгих линий

Жесткая геометрия и ультраострые срезы прошлых лет окончательно уступают место более легким и пластичным силуэтам. Мягкий боб с деликатным текстурированным краем стал главным фаворитом мастеров. Основательница Studio Muse Лора Ким отмечает, что такая форма создает утонченный, женственный образ без утомительной ежедневной укладки.



Модные стрижки на зиму 2027 / Фото из инстаграма senalozanopeluqueria

В свою очередь, Трейси Сакоситс из Aveda подчеркивает абсолютную универсальность этой прически: она одинаково выигрышно смотрится как на прямых волосах, так и на естественных волнах.

Смелая микрочелка как высокая мода

Для тех, кто стремится к кардинальным изменениям без потери основной длины, идеальным решением станет графическая микрочелка. Стилист Рори Калассе убежден, что эта короткая и акцентная деталь мгновенно придаст прическе нотку кутюрности. Она гармонично контрастирует с мягкими волосами, выразительно подчеркивает скулы и делает взгляд глубже и открытее.

Короткая челка в моде зимой 2027 года: смотрите фото

Эдиториал-стиль: эффект журнальной съемки

Современные техники стрижки позволяют перенести непринужденный блеск журнальных фотосессий в реальную повседневную жизнь. Главный секрет редакционных форм – в сложной внутренней градуировке. Благодаря ей волосы сохраняют роскошный объем и самостоятельно принимают нужный силуэт. Вы получаете тот самый желанный результат, словно только что сошли со страниц глянцевого журнала, тратя на прическу минимум времени.

Стильные и модные стрижки на зиму 2027: смотрите фото

Настоящая красота современной прически заключается в свободе движений, легкости и заботе о здоровье волос. Кстати, об уходе за волосами. В последнее время тренд "скинификация" набирает все большую популярность. 24 Канал ранее писал, что это такое.