Этот бьюти-лайфхак покорил всех: как добиться эффекта естественного сияния кожи с помощью румян

Осенний сезон требует особого подхода к макияжу, ведь тусклая кожа нуждается в быстром и естественном освежении. Новый бьюти-тренд Dewy Blush Sandwich помогает избежать ошибок в макияже и придает лицу роскошный вид.

Как сообщает издание Myself, техника под названием Dewy Blush Sandwich завоевывает интернет благодаря своей простоте и потрясающему результату. Известная визажистка Нам Во, которая работает со звездами уровня Кайли Дженнер и Рози Хантингтон-Уайтли, продемонстрировала этот способ в своем инстаграме.

Как вернуть коже естественное сияние

Суть бьюти-лайфхака заключается в нанесении кремовых румян между двумя невесомыми слоями тонального средства. Это создает эффект прозрачности и мягкого размытия без четких границ и предотвращает эффект перегруженного макияжа.

Сначала следует выровнять тон лица тональной основой, которая идеально соответствует естественному оттенку кожи. Эксперт рекомендует использовать кушон и наносить его легкими движениями с помощью мягкой спонжи.

Далее на скулы следует нанести кремовые румяна и растушевать их подушечками пальцев. На этом этапе важно действовать быстро, чтобы продукты мягко смешались между собой.

Затем тем же спонжем с остатками тонального средства нужно слегка припудрить румяна сверху. Такая "сэндвич-техника" создает впечатление естественного сияния и свежего румянца, что будто проступает изнутри.

По желанию образ можно дополнить сияющими румянами для вечернего выхода.

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