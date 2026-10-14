Бьюти-тренды с мировых подиумов, которыми уже увлеклись модницы

Мировые недели моды показали, что тренды в области красоты 2027 года будут ярче и интереснее, чем мы ожидали. Визажисты и стилисты предлагают нам немного поэкспериментировать с цветами, техниками нанесения косметики и прическами.

В следующем сезоне дизайнеры и визажисты предлагают нам не бояться выделяться и играть с образами. Здесь есть место и абсолютно естественным прическам, не требующим сложной укладки, и смелым решениям в макияже. Рассказываем о самых интересных фишках с мировых подиумов, которые можно смело пробовать уже сейчас.

Волосы, которые не нужно укладывать

Это что-то из серии, когда вы вечером помыли голову, легли спать с мокрой шевелюрой, а утром у вас прическа с роскошными структурированными волосами. Модели Prada, Gucci и других брендов продемонстрировали свои неукротимые пряди, и именно это будет в тренде уже в следующем теплом сезоне. Как вам такой вариант?

Модные прически 2026 – 2027: смотрите фото

Румяна не только на скулах

Визажисты Missoni и Alberta Ferretti предлагают наносить румяна не только на скулы, но и чуть шире, добавив продукт на нос и щечки. Не знаем, захотите ли вы попробовать этот тренд, но выглядит он интересно. Тем более что визажисты предлагают использовать не только светлые, но и более насыщенные оттенки. Есть что-то в этом!

Как модно наносить румяна: смотрите фото

Яркие акценты

Некоторые визажисты решили добавить в макияж моделей несколько интересных ярких акцентов. Это насыщенные синие стрелки, серебристые уголки глаз, голубые акценты во внутренних уголках, розовые брови и другие детали. На самом деле это довольно классные идеи для макияжа, с которыми уже можно экспериментировать.

Модный макияж с яркими стрелками: смотрите фото

Макияж, гармонирующий с одеждой

Помните, когда-то было модно, чтобы сумочка сочеталась с обувью по цвету? Так вот, эти времена уже давно прошли. Теперь модно, чтобы помада, цвет теней или стрелок гармонировали с деталями образа. Это доказали визажисты, работавшие, в частности, над образами моделей Simone Rocha.



Модный макияж с Недели моды / Фото из инстаграма Eva Losada

Как видим, лето 2027 года еще только впереди, а модные тренды уже известны. 24 Канал уже знает, какую одежду мы будем носить в следующем году.