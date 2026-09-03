Перья, вырезы и модные цвета: яркие образы звезд на открытии Ukrainian Fashion Week SS27

Ukrainian Fashion Week SS27 проходит в Киеве со 2 по 6 сентября. Мероприятие объединило 50 ведущих украинских брендов. Модную марафонскую программу открыл яркий показ the COAT by Katya Silchenko, собравший немало звездных гостей.

Первый день недели моды превратил площадь возле Национальной оперы в настоящий уличный подиум. Гости мероприятия показали поразительное разнообразие стилевых решений, сочетая сдержанность с откровенностью и изысканной элегантностью.

Основными фаворитами звездного гардероба стали изящные пастельные и нежные оттенки, классический черный, а также сочный красный и глубокий бордовый. Среди заметных элементов выделялись нежные перья на вечерних платьях и аксессуарах. Звездные гости выбирали самые разнообразные силуэты: от элегантных костюмов с брюками, объемных тренчей и плащей оверсайз нежно-розового и молочного цветов до полупрозрачных кружевных платьев.



Розовый костюм с жакетом для модного мероприятия / Фото Street Style Hunter



Нежный кремовый костюм с классическими брюками / Фото Анастасия Бурма

Свои роскошные образы показали Соня Плакидюк, Оля Полякова, Григорий и Кристина Решетники, Ирина Данилевская, Кристина Соловий, TAYANNA и многие-многие другие.



Ирина Данилевская в розовом плаще / Фото Анастасия Бурма

Не обошлось и без смелых решений: некоторые звездные гости сделали ставку на соблазнительных вечерних нарядах бордового и насыщенного красного цветов с глубокими вырезами, открывающими талию, асимметричным кроем и длинными перчатками.



Оля Полякова в открытом платье бордового цвета / Фото Анастасия Бурма



Гости открытия Украинской недели моды 2026 / Фото Street Style Hunter

Другие гости выбрали более сдержанные варианты – шелковые накидки-кимоно с нежным цветочным принтом, классические белые рубашки в сочетании с юбками с высоким разрезом или стритстайл-образы в полностью черной гамме с яркими акцентными деталями.



TAYANNA в платье-кимоно на открытии Недели моды / Фото Анастасия Бурма



Вера Брежнева на Неделе моды в Киеве / Фото Анастасия Бурма



Образ с розовой накидкой на Неделе моды / Фото Анастасия Бурма



Кристина Соловий в кружевном платье / Фото Анастасия Бурма



Гости Ukrainian Fashion Week SS27 / Фото Street Style Hunter

Масштабный старт Недели моды доказал, что украинская модная индустрия продолжает удивлять смелыми экспериментами, высоким уровнем стиля и умением сочетать нежность с бескомпромиссной выразительностью.



Образ с желтой юбкой и белой рубашкой / Фото Street Style Hunter



Элегантный образ с бахромой / Фото Street Style Hunter



Платье-кимоно на осень 2026 года / Фото Анастасия Бурма



Наталия Татаринцева и Евгений Кот на Неделе моды в Киеве 2026 / Фото Марьяна Свидрак



Наталка Денисенко в белом платье с жемчужными нитками / Фото Марьяна Свидрак

Кстати, параллельно в Венеции открылся Венецианский кинофестиваль, и там тоже мировые звезды устроили настоящий показ мод.

Фото: Анастасия Бурма, BESTIN.UA; Марьяна Свидрак, Cosmopolitan Ukraine; Street Style Hunter