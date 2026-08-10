Этнокод современности: гости фестиваля "Вирій" показали, как стильно носить стиль бохо

На территории столичного ВДНХ прошел этноэлектро-фестиваль "Вирій", собравший тысячи посетителей. Среди них было немало украинских звезд и известных инфлюенсеров. Мероприятие запомнилось не только музыкальной атмосферой, но и ярким дресс-кодом в стиле современного бохо с эко-акцентами. Гости показали невероятно крутые образы, вдохновленные украинской мифологией и народными ремеслами.

Образы гостей "Вирія" доказали, что этнические и бохо-мотивы уже давно вышли за пределы сценического или праздничного гардероба. Главным секретом удачного наряда стала игра контрастных фактур и многослойность. Основой большинства образов послужили легкие натуральные ткани – лен, воздушный хлопок, кружево и сетка в светлой природной палитре от молочного до бежевого.



Как стильно носить этнику в повседневной жизни / фото из инстаграма

Чтобы сделать такой монохромный ансамбль динамичным, стоит добавлять выразительные акценты. Например, классическую льняную рубашку или оверсайз-блузу с нежными вышитыми орнаментами можно сочетать с лаконичными широкими брюками или джинсовыми шортами, дополняя комплект плетеным поясом или кожаными аксессуарами.



Этнообразы с фестиваля "Вирій" / фото из инстаграма



Катя Сильченко на фестивале "Вирій" 2026 / фото из инстаграма

Особое внимание на фестивале привлекли детали ручной работы. Макраме, бахрома, перья в прическах, деревянные кулоны и жемчужные рюкзаки или налобные украшения придают даже самому простому платью или топу волшебный шарм.



Яркие образы с фестиваля "Вирій" 2026 / фото из инстаграма

Если вы хотите добавить стиль бохо в повседневные городские образы, расставляйте точечные акценты. Сочетайте воздушные кружевные накидки или прозрачные кейпы со структурированными элементами – например, с четким черным или бежевым корсетом, который подчеркнет талию и сохранит силуэт.



Мужской образ в стиле этно с фестиваля "Вирій" / фото из инстаграма



Как модно одеваться в этностиле / фото из инстаграма

Обувь также играет решающую роль: контраст нежного кружева или льна с грубыми замшевыми ботинками или удобными сабо создает тот самый непринужденный, но изысканный образ, который подходит как для летних мероприятий, так и для городских прогулок.



Валентина Хамайко с мужем на фестивале "Вирій" / фото из инстаграма



В чем гости пришли на "Вирій" / фото из инстаграма



Наряды в этническом стиле на фестивале "Вирій" / фото из инстаграма

Эстетика бохо – возможно, это то, что вам сейчас нужно. Вот несколько советов, которые помогут найти свой стиль и не запутаться в быстро меняющихся трендах.