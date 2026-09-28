Стрижки и прически, которые визуально удлиняют лицо: простые до гениальности приемы

Правильно подобранная прическа или стрижка способна мгновенно трансформировать образ и скорректировать форму лица без каких-либо инъекций или сложного контурирования. Простые приемы укладки, пробора и придания объема помогают гармонизировать пропорции, расставить правильные акценты и визуально сделать лицо более удлиненным.

Форма лица легко корректируется с помощью правильной геометрии прически, поэтому стоит обратить внимание на прически, создающие вертикальные линии и дополнительный объем на макушке. Легкие пряди у висков, правильно расставленные акценты в текстуре и удачная длина помогают скрыть излишнюю округлость или широкие скулы.

Ловите самые простые и эффектные варианты причесок, которые визуально удлиняют силуэт и подходят абсолютно каждой.

Многослойная стрижка с локонами у лица

Эта прическа подойдет девушкам практически с любой формой лица, и именно она поможет визуально удлинить лицо. Рваные многослойные пряди, обрамляющие контуры ваших скул, практически сразу дадут желаемый эффект.

Приянка Чопра с многослойной прической: смотрите фото

Верхний объемный пучок

Чтобы визуально удлинить лицо, достаточно собрать волосы в высокий пучок на макушке. Пучок "Балерина" идеально подходит для тех, кто хочет немного скорректировать форму лица. По бокам скул можно выпустить тонкие пряди для дополнительного эффекта.

Высокий пучок удлиняет лицо: смотрите фото

Небрежный текстурированный хвост

Чтобы визуально удлинить лицо, достаточно собрать волосы в высокий хвост. Для дополнительного эффекта нужно хаотично накрутить волосы, чтобы придать им текстуру. Это можно сделать даже обычным выпрямителем для волос.

Высокий хвост визуально удлиняет лицо: смотрите фото

Косичка набок или боковой пробор

Асимметрия – это еще один мощный инструмент для визуальной коррекции овала лица. Глубокий боковой пробор мгновенно смещает центр внимания, разбивает круглые контуры и создает необходимую вертикаль. Если же собрать волосы в слегка небрежную объемную косу на одну сторону, вы придадите образу мягкости и одновременно визуально вытянете линию шеи и подбородка.



Асимметричная прическа визуально удлиняет волосы / Фото Luci`s Morsels

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