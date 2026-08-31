Стилистка назвала главную ошибку при выборе джинсов: вот идеальные советы для удачной покупки

Поиск идеальной пары джинсов нередко превращается в настоящий квест, в котором даже модный фасон может нарушить пропорции. Чтобы выглядеть безупречно, стоит ориентироваться не на импульсивные желания и модные тренды, а на особенности собственного телосложения.

Персональная стилистка Виктория Жир опубликовала в своем инстаграме видео, в котором подробно объяснила, как подобрать идеальные джинсы в соответствии с вашей фигурой. Она рассказала о самой главной ошибке, которую мы все допускаем.

По словам экспертки, более 90% девушек допускают одну и ту же ошибку – покупают джинсы не по посадке, а просто выбирают вариант по размеру. Однако самый главный критерий при выборе базовых джинсов – это крой, который должен четко соответствовать особенностям вашей фигуры.

Как подобрать джинсы под свой тип фигуры

A-силуэт ("груша"): обладательницам этого типа обычно нужно визуально скорректировать нижнюю часть тела. Для этого лучше всего подойдут модели wide leg (широкие брюки от бедра) или bootcut (слегка расклешенные к низу).



Как носить джинсы bootcut / Фото с Pinterest

X-силуэт (песочные часы): здесь главная задача – подчеркнуть выразительную талию и сбалансировать перепад между бедрами и талией. Идеальным выбором станут джинсы с высокой посадкой, которые плотно прилегают в области пояса.



С чем носить джинсы с высокой посадкой / Фото GAP

Перевернутый треугольник: чтобы уравновесить массивный верх с узкими бедрами, подойдут модели straight leg – классического прямого кроя. Они создают нужный баланс и визуальную гармонию.



Как правильно выбрать базовые джинсы на осень / фото из инстаграма

Что касается джинсов скинни (skinny), то стилистка отмечает, что они остаются актуальной базой и служат альтернативой леггинсам. Однако важно помнить: skinny не корректируют фигуру, а лишь подчеркивают ее такой, какая она есть – со всеми достоинствами и нюансами.

Виктория Жир добавляет, что все остальные декоративные элементы, цвет или специфические детали – это уже дело вашего личного стиля и эстетики, тогда как правильно подобранная основа решает все.

Как правильно купить базовые джинсы: смотрите видео

Кстати, удачно подобранная модель способна не только сбалансировать силуэт, но и визуально убрать несколько лишних килограммов. Предлагаем узнать больше о модели джинсов, которая мгновенно делает фигуру стройнее, чтобы ваш гардероб работал на вас на все сто процентов.