Роскошь вместо минимализма: какой модный принт стал главным хитом осени 2026 года

В этом сезоне дизайнеры советуют придать гардеробу выразительность с помощью жаккарда. Это материал, который мгновенно превращает повседневный наряд в произведение искусства.

С наступлением холодов модницы традиционно выбирают плотные ткани и насыщенные оттенки. Однако в 2026 году на подиумы триумфально вернулись декоративные материалы с винтажным настроением, пишет издание Cosmopolitan.

Модный принт на осень 2026 года

Ведущие мировые бренды активно используют гобеленовые принты, парчу и флористические мотивы. Современные пальто, юбки или жакеты с такими орнаментами напоминают старинные картины и идеально подходят для прохладных дней.

Стильный принт на осень – что известно о жаккарде / Фото Pinterest

Помимо визуальной эстетики, жаккардовые вещи отличаются невероятной практичностью. Они прекрасно согревают, держат форму и долго сохраняют первоначальный вид. Главное преимущество этого тренда заключается в способности придать любому наряду глубину и аристократичность. Вместо многочасовых раздумий перед зеркалом модницам теперь достаточно надеть всего одну фактурную деталь, чтобы гарантированно привлечь все взгляды окружающих.

Стилисты раскрывают секрет идеального использования таких вещей. По словам экспертов, одежда с густым орнаментом лучше всего смотрится в сочетании с базовыми элементами.

Как носить жаккард осенью – модный образ на осень / Фото Pinterest

Однотонные вещи темной палитры создадут безупречный фон для яркого узора. Классический черный, графитовый, винный или глубокий зеленый трикотаж прекрасно оттенит сложный рисунок. Беспроигрышным дополнением также станет актуальный темно-синий деним или строгие штаны.

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