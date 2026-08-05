Идеальные жемчужины больше не в моде: это необычное украшение покоряет мир этим летом

Этим летом мир моды захватил новый ювелирный тренд. Дизайнеры и звезды массово выбирают украшения, которые полностью разрушают стереотипы о привычной роскоши.

Речь идет о жемчужинах скарамазе, которые из-за своей нестандартной формы еще называют барочными. В отличие от привычных круглых, овальных или каплевидных жемчужин, они растут совершенно произвольно и создают удивительные силуэты, пишет издание Vogue.

Главное украшение лета 2026 года

В природе просто не существует двух одинаковых экземпляров, поэтому каждое такое украшение становится эксклюзивным и неповторимым. Мировые ювелирные дома смело сочетают их эстетичный ретростиль с современным минималистичным дизайном, доказывая, что настоящая красота заключается в естественном несовершенстве и выразительном характере.

Украшения на лето 2026 / Фото Magnific

Из-за сложного процесса образования и редкости жемчуг всегда считался украшением для избранных. В прошлом веке иконы стиля Элизабет Тейлор, Одри Хепберн и Грейс Келли закрепили за ними статус символа изысканного ювелирного этикета и высокого вкуса.

В современном мире это классическое наследие подхватили современные звезды и амбассадоры брендов. Так, Кендалл Дженнер появилась в асимметричных жемчужинах на Met Gala 2026, а модный Дом Chanel сделал их главным акцентом в своей новой рекламной кампании с певицей Грейси Абрамс.

Символизм скарамаз не менее интересен, чем их внешний вид. Хотя это утверждение не имеет научных подтверждений, существует мнение, что такие причудливые жемчужины олицетворяют внутренний баланс, естественную гармонию и смелость быть собой.

Украшения на лето 2026 / Фото Magnific

Что интересно, такие жемчужины одинаково хорошо смотрятся как с дневным льняным костюмом, так и с вечерним платьем, придавая любому летнему образу легкость, элегантность и изысканный винтажный шарм.

Кстати, ранее мы рассказывали об аксессуаре, который все чаще появляется как на улицах больших городов, так и в лентах известных фэшн-блогеров. Им модницы сейчас массово заменяют классические шляпы.