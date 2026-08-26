Зои Кравиц показала самую модную пару обуви на межсезонье: альтернатива балеткам и лоферам

Когда август подходит к концу, а утренний ветер явно намекает на скорое наступление сентября, выбор обуви становится непростой задачей. Хочется сохранить летнюю непринужденную атмосферу, но открытые босоножки уже кажутся немного неуместными.

Зои Кравиц предлагает идеальный компромисс, иллюстрирующий модную теорию "неправильной обуви": сочетать чисто летние вещи с фактурными осенними моделями обуви. Вернувшись в Нью-Йорк после длительной поездки, актриса сразу попала в объективы папарацци в идеальном наряде для переходного периода.

Она надела легкий черный топ на тонких бретелях, лаконичные джинсовые шорты и взяла соломенную сумку. Но вместо ожидаемых шлепанцев или легких балеток Зои выбрала черные замшевые туфли-мюлі Adela на каблуке от бренда The Row. Закрытый носок из плотной замши мгновенно скрепил весь образ и придал ему осеннего настроения, хотя большая часть наряда оставалась абсолютно летней.

Зои Кравиц в шортах и черных мюли: смотрите фото



Модная пара мюли The Row / Фото бренда

С чем носить черные мюли осенью

Такая пара – настоящий мастхев для гардероба на межсезонье. Когда джинсовые шорты уйдут на верхнюю полку шкафа, черные замшевые мюли легко адаптируются к более теплым и уютным образам. Они придают элегантности и создают мягкий силуэт без лишней строгости.



Осенний образ с мюли на каблуке / Фото с Pinterest

Вот несколько проверенных комбинаций для теплой осени:

С прямыми джинсами и оверсайз-жакетом: классический деним длиной до щиколотки откроет изящную пятку, а объемный пиджак сгладит каблуки и сделает образ городским и непринужденным.

Мюли можно сочетать с трикотажной или шелковой юбкой миди: мягкая замша и выразительные каблуки в сочетании со струящейся тканью создают женственный контраст текстур.

С костюмом с брюками маскулинного кроя: если брюки немного закрывают носок обуви, лаконичная замшевая фактура мюли придает строгому силуэту изысканности.

С базовым платьем-свитером: для первых прохладных вечеров – объемный трикотаж сверху и изящная обувь снизу создают идеальный баланс пропорций.



С чем носить черные мюли осенью / Фото с Pinterest

Еще одной роскошной альтернативой многим осенним моделям станут кроссовки-балетки.