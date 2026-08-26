Зої Кравіц пропонує ідеальний компроміс, який ілюструє модну теорію "неправильного взуття": комбінувати суто літні речі із фактурними осінніми парами. Повернувшись до Нью-Йорка після тривалої поїздки, акторка одразу потрапила під приціли папараці в ідеальному аутфіті для перехідного періоду.

Вона одягла легкий чорний топ на тонких бретелях, лаконічні джинсові шорти та захопила солом'яну сумку. Але замість очікуваних шльопанців чи легких балеток Зої обрала чорні замшеві мюлі Adela на підборах від бренду The Row. Закритий носок із глибокої замші миттєво зібрав весь образ докупи й додав йому осіннього настрою, хоча більша частина аутфіту залишалася абсолютно літньою.

Зої Кравіц у шортах та чорних мюлі: дивіться фото



Модна пара мюлі The Row / Фото бренду

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

З чим носити чорні мюлі восени

Така пара – справжній мастхев для гардероба на міжсезоння. Коли джинсові шорти заховаються на верхню полицю шафи, чорні замшеві мюлі легко адаптуються під більш теплі та затишні сети. Вони додають елегантності й створюють м'який силует без зайвої суворості.



Осінній образ з мюлі на підборах / Фото з Pinterest

Ось кілька перевірених комбінацій для теплої осені:

Із прямими джинсами та оверсайз-жакетом: класичний денім завдовжки до кісточки відкриє витончену п'ятку, а об'ємний піджак згладить підбори й зробить образ міським та невимушеним.

Мюлі можна поєднувати із трикотажною або шовковою спідницею міді: м'яка замша та виразні підбори у поєднанні з тканиною, що струменить, створюють жіночний контраст текстур.

Із костюмом зі штанами маскулінного крою: якщо штани трохи закривають носок взуття, лаконічна замшева фактура мюлі додає строгому силуету вишуканості.

Із базовою сукнею-светром: для перших прохолодних вечорів – об'ємний трикотаж зверху та витончене взуття знизу утворюють ідеальний баланс пропорцій.



З чим носити чорні мюлі восени / Фото з Pinterest

Ще однією розкішною альтернативою багатьом осіннім моделям стануть кросівки-балетки.