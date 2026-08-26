Зои Кравиц предлагает идеальный компромисс, иллюстрирующий модную теорию "неправильной обуви": сочетать чисто летние вещи с фактурными осенними моделями обуви. Вернувшись в Нью-Йорк после длительной поездки, актриса сразу попала в объективы папарацци в идеальном наряде для переходного периода.

Она надела легкий черный топ на тонких бретелях, лаконичные джинсовые шорты и взяла соломенную сумку. Но вместо ожидаемых шлепанцев или легких балеток Зои выбрала черные замшевые туфли-мюлі Adela на каблуке от бренда The Row. Закрытый носок из плотной замши мгновенно скрепил весь образ и придал ему осеннего настроения, хотя большая часть наряда оставалась абсолютно летней.

Зои Кравиц в шортах и черных мюли: смотрите фото



Модная пара мюли The Row / Фото бренда

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С чем носить черные мюли осенью

Такая пара – настоящий мастхев для гардероба на межсезонье. Когда джинсовые шорты уйдут на верхнюю полку шкафа, черные замшевые мюли легко адаптируются к более теплым и уютным образам. Они придают элегантности и создают мягкий силуэт без лишней строгости.



Осенний образ с мюли на каблуке / Фото с Pinterest

Вот несколько проверенных комбинаций для теплой осени:

С прямыми джинсами и оверсайз-жакетом: классический деним длиной до щиколотки откроет изящную пятку, а объемный пиджак сгладит каблуки и сделает образ городским и непринужденным.

Мюли можно сочетать с трикотажной или шелковой юбкой миди: мягкая замша и выразительные каблуки в сочетании со струящейся тканью создают женственный контраст текстур.

С костюмом с брюками маскулинного кроя: если брюки немного закрывают носок обуви, лаконичная замшевая фактура мюли придает строгому силуэту изысканности.

С базовым платьем-свитером: для первых прохладных вечеров – объемный трикотаж сверху и изящная обувь снизу создают идеальный баланс пропорций.



С чем носить черные мюли осенью / Фото с Pinterest

Еще одной роскошной альтернативой многим осенним моделям станут кроссовки-балетки.