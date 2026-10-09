Ви захочете його повторити: манікюр Сабріни Карпентер, який замінює класичний френч

Класичний французький манікюр залишається беззаперечною базою. Однак іноді так хочеться додати традиційному дизайну свіжого та сучасного прочитання.

Популярна співачка Сабріна Карпентер продемонструвала вишуканий манікюр, який стане ідеальним натхненням для ваших наступних відвідин майстра. Як повідомляє видання Cosmopolitan, для нещодавньої церемонії VMA – 2026 артистка обрала оригінальну варіацію французького манікюру. Стильний дизайн створила її зіркова майстриня Зола Ґанзорінґ та поділилася деталями у своєму інстаграмі.

Стильний манікюр Сабріни Карпентер

Цей манікюр – цікаве та свіже переосмислення класичного френчу. Замість однієї щільної лінії на кінчиках нігтів зірки, майстриня нанесла кілька тонких білих смужок, які повторюють вигин нігтя та створюють ефект легкої хвилі.

На напівпрозорій рожево-нюдовій основі такі лінії виглядають особливо ніжно й водночас додають дизайну характеру. Для манікюру Сабріна обрала мигдалеподібну форму та середню довжину, завдяки чому вигнуті смужки візуально витягують пальці та підкреслюють витонченість рук зірки.

Дизайн залишається досить мінімалістичним, адже тут немає стразів, масивного декору чи великої кількості контрастних відтінків. Саме тому його надзвичайно легко адаптувати до повсякденного образу.

Що цікаво, ви можете залишити естетичну нюдову базу й тонкі білі лінії або зробити їх кольоровими, якщо хочеться більш помітного акценту.

До слова, днями ми вже розповідали про кольори манікюру, які омолоджують руки.