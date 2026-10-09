Популярная певица Сабрина Карпентер продемонстрировала изысканный маникюр, который станет идеальным источником вдохновения для вашего следующего визита к мастеру. Как сообщает издание Cosmopolitan, для недавней церемонии VMA – 2026 артистка выбрала оригинальную вариацию французского маникюра. Стильный дизайн создала ее звездная мастерица Зола Ганзоринг и поделилась деталями в своем инстаграме.

Стильный маникюр Сабрины Карпентер

Этот маникюр – интересное и свежее переосмысление классического френча. Вместо одной сплошной линии на кончиках ногтей звезды мастер нанесла несколько тонких белых полосок, которые повторяют изгиб ногтя и создают эффект легкой волны.

На полупрозрачной розово-нюдовой основе такие линии выглядят особенно нежно и в то же время придают дизайну характер. Для маникюра Сабрина выбрала миндалевидную форму и среднюю длину, потому что изогнутые полоски визуально удлиняют пальцы и подчеркивают изящество рук звезды.

Дизайн остается достаточно минималистичным, ведь здесь нет стразов, массивного декора или большого количества контрастных оттенков. Именно поэтому его чрезвычайно легко адаптировать к повседневному образу.

Что интересно, вы можете оставить эстетичную нюдовую основу и тонкие белые линии или сделать их цветными, если хочется более заметного акцента.

Кстати, на днях мы уже рассказывали о цветах маникюра, которые омолаживают руки.