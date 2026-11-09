Сальма Гаєк зачарувала сукнею у вічному відтінку: ідея на Новий рік

Сезон зимових свят наближається, тож саме час підібрати бездоганне вбрання для головної ночі року. Сальма Гаєк показала приголомшливий приклад святкового стилю у кольорі, який залишається поза часом і трендами.

Голлівудська зірка Сальма Гаєк з'явилася на 15-му щорічному гала-вечорі LACMA Art+Film Gala у Лос-Анджелесі разом із чоловіком Франсуа-Анрі Піно, пише WWD. Для урочистої події акторка обрала сукню від Gucci у насиченому малиново-червоному відтінку, який ніколи не втрачає актуальності.



Сальма Гаєк показала червону вечірню сукню з мерехтінням / Getty Images

Вбрання оздоблене мініатюрними сяйливими паєтками, що створювали витончене мерехтіння. Асиметричний виріз на одне плече, делікатне драпування на ліфі та силует-колона до самої підлоги бездоганно підкреслили фігуру зірки.

Сальма Гаєк у червоній сукні до підлоги: дивіться відео

Свій вихід акторка доповнила масивною каблучкою з діамантом та атласним клатчем у тон сукні. Таке вбрання у глибокому червоному кольорі стане чудовою ідеєю для зустрічі Нового року для тих, хто прагне мати вишуканий та елегантний вигляд.

Для світу шоубізнесу гала-вечір Музею мистецтв округу Лос-Анджелес (LACMA Art+Film Gala) — це не просто благодійний захід, а ще одна ідеальна можливість для зірок першої величини вигуляти кутюрні вбрання, вишукані прикраси та продемонструвати найгарячіші тренди моди. Події часто дають неофіційну назву "західнобережного Met Gala", адже червона доріжка тут вражає розмахом, концентрацією стилю та кількістю діамантів.

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